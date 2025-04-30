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初文卿羈押確定 中選會：2/27已請辭北市選委會委員

2025/4/30 15:14（4/30 16:46 更新）
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國民黨台北市黨部書記長初文卿（中）涉罷免提議書偽造案遭羈押，台灣高等法院30日裁定駁回初文卿抗告，羈押禁見確定。（中央社檔案照片）
國民黨台北市黨部書記長初文卿（中）涉罷免提議書偽造案遭羈押，台灣高等法院30日裁定駁回初文卿抗告，羈押禁見確定。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙台北30日電）國民黨台北市黨部書記長初文卿涉罷免提議書偽造案遭羈押禁見確定。中選會今天說，初文卿是台北市選委會前任委員，已在今年2月27日請辭北市選委會委員職務。

北檢偵辦罷免提議書偽造案，19日聲押禁見國民黨台北市黨部書記長初文卿等人，初文卿不服提抗告，台灣高等法院今天認定抗告無理由，裁定駁回，羈押禁見確定。

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中央選舉委員會表示，因案羈押的初文卿是台北市選委會前任委員，並非現任委員，已在今年2月27日請辭北市選委會委員職務。

此外，針對身兼新北市選委會委員的國民黨新北市黨部書記長陳貞容涉不實連署案，遭羈押禁見。中選會說，陳貞容雖然是新北選委會現任委員，但因案羈押擬依法依規免派，正辦理作業程序，新北市選委會與中選會一定會依規盡速辦理；免派意即免除派任。（編輯：林興盟）1140430

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