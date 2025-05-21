張之豪罷免案提議書人名有誤 領銜人無法提合理解釋遭收押

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（中央社記者王朝鈺基隆21日電）檢調偵辦罷免涉偽造文書案，昨天再度約談罷免民進黨基隆市議員張之豪案領銜人游正義，對於檢調掌握涉嫌抄寫黨員名冊，提議書上卻是黨員的舊名字，游正義因無法提出合理解釋遭聲押，法院今天裁定收押禁見。

檢調掌握，游正義等人涉嫌未經同意，將國民黨基隆市黨員名冊個人資料，填寫在罷免民進黨基隆市議員張之豪罷免提議書，卻出現安樂區一名黨員早已改名，提議書上卻是舊名字，另有安樂區同一人的個資出現在2份提議書，筆跡卻迥然不同情形。

游正義4月29日被檢調約談後，檢察官諭令新台幣15萬元交保，檢調昨天上午再度約談游正義，並提示上述提議書異常情形請游正義說明，但游正義無法自圓其說，經檢察官複訊後，昨天晚間10時許向法院聲請羈押禁見。

基隆地方法院上午11時召開羈押庭，法院指出，經法官訊問後，認游正義共同涉犯非法利用個資、行使偽造私文書等罪嫌，有檢察官提出的相關事證在卷可佐證，足認犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有勾串共犯及湮滅證據之虞，非予羈押顯然難以進行追訴，裁定羈押並禁止接見通信。

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張之豪表示，罷免是每個人的權利，公民團體要提出罷免，每天日曬雨淋一份一份蒐集連署書，國民黨卻以抄名冊偽造文書方式，要罷免不是不行，但必須遵循合法方法，希望這次過後國民黨能學到教訓。

截至目前為止，此案至少有13名被告，包含游正義、民進黨基隆市議員鄭文婷案罷免案領銜人紀文荃、國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發、前基隆市政府民政處長張淵翔、前國民黨基隆市黨部主委吳國勝，共5名被告已遭羈押禁見，其餘被告則以3萬元至15萬元不等金額交保。（編輯：張銘坤、黃名璽）1140521