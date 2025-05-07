張淵翔查個資助罷免案延燒 謝國樑：若需要會協助

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（中央社記者王朝鈺基隆7日電）前基隆市府民政處長張淵翔涉非法利用戶政系統查個資助罷免遭羈押，市政顧問謝偉仁交保，案情持續延燒，檢調不排除擴大偵辦，市長謝國樑今天說，如果有需要，他會積極協助。

自由時報今天報導，檢方不排除擴大偵查，近日將約談這名極具重要地位的共犯，釐清他涉案程度，對此，謝國樑下午出席「基隆市無障礙交通大平台及復康巴士新制說明會」前受訪說，還是尊重相關單位，「如果有需要我的地方，我也會來積極協助」。

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張淵翔涉非法利用戶政系統查個人資料，協助國民黨基隆市黨部連署罷免議員張之豪、鄭文婷，檢調5日搜索張淵翔住處、掌握新事證，懷疑張淵翔涉嫌刪除通訊軟體對話，有串證、滅證之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見張淵翔。

經法院詢問後，認定張淵翔涉隱匿共犯、勾串共犯之虞，昨天中午裁定羈押禁見。檢調5日並約談基隆市府市政顧問謝偉仁，複訊後諭令新台幣15萬元交保。（編輯：林恕暉）1140507