基隆民政處長涉查戶政系統助罷免 藍：交由法院裁判

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（中央社記者劉冠廷台北30日電）基隆民政處長張淵翔涉查戶政系統助罷免，法院裁定新台幣40萬元交保。國民黨文傳會主委林寬裕今天表示，對於特別個案，就不先做討論，一切交由法院裁判，國民黨現在不必跟著一些帶風向的人士起舞。

檢調偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷及張之豪案，提議人名冊涉死亡連署，懷疑基隆市政府民政處長張淵翔涉嫌查詢戶政系統，協助罷免連署，向法院聲請羈押張淵翔，法院裁定40萬元交保。

林寬裕下午在國民黨中常會後受訪表示，從最近一連串檢調辦案方式大概可以得出幾個結論，就是辦藍不辦綠、雙標，先射箭再畫靶，押人取供，現在回想所謂的偵查不公開，難道不覺得不寒而慄嗎。

林寬裕指出，檢調辦案完全都是針對在野黨，從前民眾黨主席柯文哲，再到國民黨，每個案件都是希望扼殺在野不同的意見，不過國民黨絕不會因此而退卻。

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林寬裕強調，國家所有的電子系統，只要留下任何足跡，事後都可以查出證據，張淵翔到底是不是有什麼不法，就交由法院裁判，國民黨現在不必跟著一些帶風向的人士起舞。

媒體詢問，國民黨中央是否已做好被搜查的準備，林寬裕回應，這是一個蠻難回答的問題，從柯文哲到最近一連串針對國民黨各黨部的動作，都可看出檢調辦案的脈絡，最終的目標也不能排除，但國民黨一向光明磊落行事，沒什麼好懼怕的，會做好充分準備，在法律範圍內維護自身權益。（編輯：張若瑤、林興盟）1140430