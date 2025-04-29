基隆民政處長遭聲押是否調動 謝國樑：視法院裁定

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（中央社記者王朝鈺基隆29日電）基隆地檢署今天聲押基隆市政府民政處長張淵翔，對於是否調整張淵翔職務，市長謝國樑說，會視法院及各審級的司法機關後續裁定後，才能回答這個問題。

檢調偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷及張之豪案，提議人名冊涉死亡連署，經昨天搜索、約談後，今天向基隆地方法院，聲請羈押張淵翔、鄭文婷案領銜人紀文荃、國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發。

謝國樑上午在市長室門口受訪說，鼓勵所有被偵查對象把事情都說出來配合調查，偽造文書罪屬5年以下徒刑，在刑法理論上不能算是重罪，他也秉持無罪推定原則，觀察後續發展，也尊重相關裁定。

至於是否認為檢方選擇性辦案，罷免國民黨立委林沛祥案僅查訪當事人，昨天卻大動作搜索國民黨基隆市黨部，並聲押3人。

謝國樑表示，他還是維持基調，市府向來最尊重基隆地檢署，尊重檢方採取的比例原則，也希望相關人接受檢察官訊問時，能說清楚，這應該是最好應對策略。

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謝國樑表示，羈押3個要件包含5年以上重罪、有逃亡，串滅證之虞，檢方是否要採取剝奪人身自由的強制處分手段，如果相關人不吐實或不配合，是否屬於羈押要件，大家可以探討，因為檢察官有偵查權，被告有防禦權，雙方在合理的司法天秤下論述及攻防，最後由法院裁定。

此外，記者詢問，去年罷免謝國樑案時，基隆市選委會就備受爭議，是否要再次強調行政中立。謝國樑說，這是假設性問題很抱歉不回答，從法院的判決和投票結果，市府都是站得住腳，可以抬起胸膛告訴大家，去年的罷免沒有正當性。（編輯：張銘坤）1140429