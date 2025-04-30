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基隆民政處長張淵翔疑查戶政系統助罷免 40萬元交保

2025/4/30 00:25（4/30 06:43 更新）
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基隆市政府民政處長張淵翔（圖）涉嫌查詢戶政系統，協助罷免連署，法院裁定40萬元交保。圖為3月17日海軍敦睦遠航訓練支隊軍艦開放登艦參觀時所拍攝。中央社記者王朝鈺攝 114年4月29日
基隆市政府民政處長張淵翔（圖）涉嫌查詢戶政系統，協助罷免連署，法院裁定40萬元交保。圖為3月17日海軍敦睦遠航訓練支隊軍艦開放登艦參觀時所拍攝。中央社記者王朝鈺攝 114年4月29日
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（中央社記者王朝鈺基隆29日電）檢調偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷及張之豪案，提議人名冊涉死亡連署，懷疑基隆市政府民政處長張淵翔涉嫌查詢戶政系統，協助罷免連署，向法院聲請羈押張淵翔，法院裁定40萬元交保。

檢察官昨天指揮基隆市調查站，兵分多路持搜索票，前往國民黨基隆市黨部、罷免領銜人住處等共6處搜索，並約談張淵翔等人，檢調懷疑，張淵翔利用戶政系統，協助查詢相關個人資料，介入罷免連署，違反行政中立。

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經檢察官漏夜複訊後，認定張淵翔、鄭文婷案領銜人紀文荃、國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發，涉犯刑法行使偽造私文書、個人資料保護法第41條，非公務機關非法利用個人資料等罪，犯罪嫌疑重大，且有滅證、勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見。

基隆地院今天晚間6時許召開羈押庭，直到深夜11時結束，張淵翔2名委任律師下樓不久後，法官再度請律師上樓開庭，釐清相關事證，深夜11時53分，裁定張淵翔40萬元交保，並限制住居，紀文荃及張金發收押禁見。（編輯：洪啓原）1140430

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