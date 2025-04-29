賴清德下令35藍委罷免連署全過？林右昌：黨沒主導

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（中央社記者葉素萍台北29日電）民進黨發言人卓冠廷指兼任民進黨主席的總統賴清德曾在中常會下達軍令，連署罷免藍委35個全都要過。民進黨秘書長林右昌今天說，罷免行動是公民團體自主行為，從來不是民進黨主導，民進黨一貫立場主張就是全力協助並維護公民團體權利。

林右昌上午召開記者會回應時事，媒體詢問，賴清德是否下令35區連署罷免藍委都要通過，黨公職若不專心投入，黨中央是否有任何處置。

林右昌說，罷免行動是公民團體自主行為，從來不是民進黨主導，民進黨一貫立場主張就是全力協助，並維護公民團體權利。黨中央有5項指示與要求，希望所有黨公職全力協助；民進黨的態度跟主張清楚，就是從旁全力支持。

他說，個別罷免選區公職人員是否努力協助，黨中央都會全力關心跟了解，服務台當然也會收到許多關心民眾電話，有些可能是誤會，也進行相關說明，如果有黨公職不夠積極，黨會提醒。

林右昌指出，國民黨在進行綠委罷免時，國民黨各地方黨部不約而同發現偽造文書、抄名冊、死亡連署等事證，也有許多人承認犯罪事實。不禁讓社會懷疑，這是不是系統性、有組織的犯罪行為，大家應關注國民黨這樣的組織犯罪是否合理、在法律上有何責任。

至於國民黨主席朱立倫將發動罷免總統賴清德運動，林右昌說，國民黨即將選黨主席，外界質疑朱立倫所有動作與言行走極端路徑，目的是否為鞏固黨主席位置，而不是真正為了國民黨、也不是為了國家社會。

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媒體詢問，民進黨如何顧好被提起罷免的民進黨立委與議員。林右昌說，國民黨發動罷免沒有正當性，是為了政治鬥爭，企圖搞亂政治局勢跟社會氛圍。綠營被鎖定罷免對象，都是非常優質立委議員，沒有任何錯誤或不當言行，可以讓所有選民跟社會檢驗，黨中央對自己的立委跟議員非常有信心。

另外，近來坊間民調顯示，總統與執政團隊支持度下降。林右昌說，民調起伏都是施政參考，國際局勢嚴峻，朝野應團結應對，但在野黨並沒有停止攻擊，甚至對行政團隊進行錯誤認知作戰，政府會持續傾聽民意跟產業聲音，團結面對關稅難關、全民拚經濟，一定可以讓台灣穩健向前。（編輯：萬淑彰）1140429