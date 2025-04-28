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藍控司法迫害在野黨 指政府要求各地調查站積極偵辦

2025/4/28 15:06（4/28 17:28 更新）
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國民黨立法院黨團28日在黨團記者室舉行「追殺國民黨 成檢調專簽績效？！」記者會，黨籍立委吳宗憲（左）、許宇甄（右）出席，批司法東廠啟動。中央社記者謝佳璋攝 114年4月28日
國民黨立法院黨團28日在黨團記者室舉行「追殺國民黨 成檢調專簽績效？！」記者會，黨籍立委吳宗憲（左）、許宇甄（右）出席，批司法東廠啟動。中央社記者謝佳璋攝 114年4月28日
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（中央社記者劉冠廷台北28日電）國民黨立法院黨團今天表示，政府拿司法迫害在野黨，甚至召開視訊會議要求各地調查站積極偵辦，司法聽命執政黨，辦藍不辦綠，押人取供追殺國民黨，呼籲民進黨不要再摧毀司法公平正義的最後一道防線。

檢調針對公民團體連署罷免民進黨立委出現「死亡連署」情況，陸續搜索國民黨台北市、新北市等黨部。國民黨團今天召開記者會，副書記長許宇甄說，針對近期檢調發動搜索國民黨各縣市黨部，在立法院備詢的調查局長陳白立坦承，有針對偵辦公民團體連署罷免綠委出現「死亡連署」案，開過視訊會議並有專簽公文，但陳白立否認有專簽績效。

許宇甄質疑，追殺國民黨成了專簽績效，司法還公正嗎；種種的司法不公歷歷在目，人民都看在眼裡，呼籲民進黨政府、總統賴清德，不要再用司法押人取供、打壓異己。

與會的國民黨立委吳宗憲說，4月18日有媒體報導指出，「中選會4月1日向最高檢告發19件罷免案偽造或有往生者連署後，隔幾天檢察總長就嚴令儘速偵辦，隨後調查局便開視訊會議，要求各站處全力偵辦」。

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吳宗憲指出，4月23日在司法及法制委員會，調查局長陳白立承認有召集各調查站召開視訊會議，但沒有指明偵辦對象和獎金。從去年520之後，檢調有發動這麼多人力偵辦重大電信詐騙、販毒集團或貪污案件嗎，答案是沒有，這一年國家都消耗在政治鬥爭。

吳宗憲表示，法務部長、檢察總長的心中是否還有「漢摩拉比法典」，還知道什麼是公平、公正嗎，忘記了當年對司法的堅持嗎，還記得正義女神手中的利劍和天秤，但在民進黨執政下的司法，拿掉正義女神的眼罩、天秤，只剩下利劍。期盼政府，能以蒼生為念。（編輯：林克倫、蘇志宗）1140428

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