藍營北市黨部主委遭羈押 朱立倫指派戴錫欽代理
2025/4/28 16:28（4/28 17:28 更新）
（中央社記者黃麗芸台北28日電）國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹因涉罷免不實連署案，日前遭北院裁定羈押禁見，國民黨主席朱立倫今天指派台北市議會議長戴錫欽代理主委，盼全力對抗民進黨發動大罷免獨裁行徑。
有關這起人事案，稍早台北市黨部甫於媒體群組發布人事新聞稿，將由副主委張延廷代理主委一職，但不到5分鐘又收回並改口稱，黨中央通知由戴錫欽代理主委職務。
國民黨文化傳播委員會今天透過新聞稿表示，台北市黨部主委由戴錫欽代理。
新聞稿指出，朱立倫今天上午特別致電戴錫欽，希望戴錫欽可以在這個艱困的時刻承擔重擔，帶領台北市黨部繼續前行，獲戴錫欽同意，將代理台北市黨部主委一職，全力對抗民進黨發動大罷免獨裁行徑。
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對此，戴錫欽告訴中央社記者，稍早已和朱立倫電話聯繫過，認為26日「反綠共，戰獨裁」遊行反映民意心聲，加上立委罷免案進入第二階段連署尾聲，台北市又是重中之重，不可群龍無首。
他表示，自己尊重黨中央的安排，也相信黃呂錦茹和其他黨工的清白，希望他們能早日回歸。目前首要之務就是激勵黨工士氣，在面對執政黨司法攻擊也要能有所回應，希望挺身而出，團結黨內和其他友黨的力量，有所反制。（編輯：黃名璽）1140428
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