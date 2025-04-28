檢調搜索國民黨基隆市黨部 帶走主委書記長等4名幹部

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）基隆地檢署偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷及張之豪案，提議書涉偽造文書，今天上午搜索國民黨基隆市黨部，歷經6小時，帶走黨部主委吳國勝、書記長李銘議等共4名幹部。

鄭文婷先前指國民黨送交對她的罷免案505份提議書中，包含已故者47人、簽名涉及偽造者3人；張之豪說，國民黨對他的罷免提案，偽造情事高達32件，2人分別前往基隆地檢署告發涉嫌偽造文書等罪嫌。

基隆地檢署檢察官上午指揮基隆市調查站，兵分多路持搜索票前往國民黨基隆市黨部、2名領銜人住處搜索，並約談鄭文婷案領銜人紀文荃、張之豪案領銜人游正義。

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調查官上午9時許抵達黨部後，拷貝國民黨基隆市黨員名冊，及黨部安樂區小組長名單等證物，下午約1時50分起，陸續帶走仁愛區黨部主任張金發、市黨部一組總幹事蕭壯峰、黨部主委吳國勝及黨部書記長李銘議，約下午3時結束搜索，將相關人等就近帶至市警局偵訊室詢問。

吳國勝在離去前，調查官要求吳國勝隨身攜帶印章，吳國勝取完印章下樓時，面對媒體詢問是否覺得司法不公，檢調辦藍不辦綠，吳國勝僅說「偵查不公開」。（編輯：方沛清）1140428

基隆地檢署偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷及張之豪案，提議書涉嫌偽造文書，28日上午指揮基隆市調查站，搜索國民黨基隆市黨部。中央社記者王朝鈺攝 114年4月28日

基隆地檢署偵辦罷免民進黨市議員鄭文婷及張之豪案，提議書涉偽造文書，28日指揮基隆市調查站，搜索國民黨基隆市黨部，帶走黨部主委吳國勝（左）。中央社記者王朝鈺攝 114年4月28日