檢搜索國民黨基隆市黨部 約談2議員罷免案領銜人

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）基隆地檢署偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷及張之豪案，提議書涉嫌偽造文書，今天上午兵分多路搜索國民黨基隆市黨部、領銜人住處，並約談鄭文婷案領銜人紀文荃、張之豪案領銜人游正義。

鄭文婷先前指國民黨送交對她的罷免案505份提議書中，包含已故者47人、簽名涉及偽造者3人；張之豪說，國民黨對他的罷免提案，偽造情事高達32件，2人分別前往基隆地檢署告發涉嫌偽造文書等罪嫌。

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基隆地檢署檢察官上午指揮市調站，持搜索票前往國民黨基隆市黨部、2名領銜人住處搜索，並約談紀文荃、游正義。

據指出，調查官上午抵達國民黨基隆市黨部後，要求黨部各辦公室大門必須敞開，入內後拷貝國民黨基隆市黨員名冊，及黨部安樂區小組長名單，並查看某黨部幹部手機內資料，但並未拷貝任何資料。（編輯：張銘坤）1140428