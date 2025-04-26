立委吳宗憲指檢察總長令嚴辦藍營罷免連署 最高檢駁斥

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（中央社記者謝幸恩、王承中台北26日電）國民黨今天在凱道集會，國民黨立委吳宗憲表示，檢察總長召開視訊會議要求各地檢署嚴辦藍營及支持藍營的罷免連署站。最高檢察署晚間駁斥指出，全屬子虛烏有。

國民黨今天下午在凱道舉辦「反綠共戰獨裁」集會活動，國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、前總統馬英九與國民黨黨公職等人出席，民眾黨主席黃國昌也偕民眾黨黨公職參與。

立委吳宗憲在凱道出席「反綠共戰獨裁」集會時在台上宣講指出，以為司法是對付壞人，結果今天被民進黨拿來當作政治攻擊的武器。檢察總長召開視訊會議，不是叫大家打詐、打暴力犯罪，而是要求各地檢署嚴辦藍營所辦的罷免連署站。

吳宗憲表示，早上6時30分就跑到民眾家要求做筆錄、送傳票，狂搜索罷綠的連署站，大逮捕、大扣押、大羈押，這就是民進黨在濫用司法。

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對此，最高檢察署晚間發布聲明指出，檢察總長邢泰釗從未親自或召開視訊會議要求各地檢署嚴辦藍營及支持藍營所辦的罷免連署站等情事，立委所述全屬子虛烏有，嚴正聲明絕無此事。

最高檢察署表示，目前涉及違法造假的罷免案件，相關案件尚未釐清前，請各界勿作渲染及揣測，也請國人切勿相信謠言。（編輯：戴光育）1140426