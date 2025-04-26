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藍擬推罷免彈劾總統 綠指欠正當性、白要進一步討論

2025/4/26 20:53（4/28 12:38 更新）
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國民黨主席朱立倫26日在凱道集會結束後，主動前往台北市警察局中正一分局針對日前北檢非法集會一事進行說明，國民黨立委傅崐萁（前中）與支持群眾等人則在警局外喊口號聲援，大批警力戒備待命。中央社記者張新偉攝 114年4月26日
國民黨主席朱立倫26日在凱道集會結束後，主動前往台北市警察局中正一分局針對日前北檢非法集會一事進行說明，國民黨立委傅崐萁（前中）與支持群眾等人則在警局外喊口號聲援，大批警力戒備待命。中央社記者張新偉攝 114年4月26日
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（中央社記者郭建伸、王承中台北26日電）國民黨今天拋出罷免總統賴清德議題，國民黨團總召傅崐萁表示，不只提罷免案，也會發動彈劾，一定要讓賴總統下台。民進黨團幹事長吳思瑤表示，罷免總統欠缺社會正當性，屆時當然投不同意票。

國民黨今天在凱道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，朱立倫表示，總統賴清德就任只想消滅在野黨，國民黨反中共，也反綠共，520後立院要立刻提出罷免賴總統。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁在台北市警局中正一分局外接受媒體訪問時表示，熱愛自由民主的台灣人今天在凱道發出怒吼，得到的卻是賴總統回答要去天安門。

傅崐萁說，國民黨團不只在520會提出賴總統的罷免案，也會窮極一切的手段，對賴總統提出所有可能的彈劾案，讓台灣回復民主法治的社會，不能讓綠共、綠衛兵在台灣推動文化大革命，不能讓賴總統得逞，這會毀滅掉台灣世世代代的民主。

傅崐萁表示，國民黨團一定會窮極手段讓賴總統下台，請大家奮戰到底，一定要讓台灣的民主永續的發展，不要懼怕邪惡的勢力。

民眾黨團副總召張啓楷受訪表示，今天這麼多人走上凱道集會，代表很多民眾不滿賴政府施政，罷免總統當然是選項之一，但也要依照規定；根據總統副總統選舉罷免法規定，罷免總統的難度很高，雖然立法院不容易通過，但這也是民眾表達民意與憤怒的管道，前總統陳水扁任內也經歷4次罷免，儘管當時都沒成案，但在野黨仍提出罷免案。

至於民眾黨團屆時是否支持罷免賴總統，張啓楷表示，就過去討論的狀況贊成居多，但罷免總統茲事體大，仍需進一步討論。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，國民黨今天集會都是在對深藍選民訴求，成為國民黨內權力競逐擂台賽，包含國民黨主席朱立倫、地方縣市長、立法院長韓國瑜講出的都是政治話術，鮮少看到他們提出國家社會發展與民生主張，反而是不斷操作政爭。

吳思瑤表示，不論是台北市長蔣萬安拋出的倒閣，還是朱立倫今天喊的罷免賴總統，都是崇高的憲法行為，但他們發動時都欠缺高度社會正當性；民進黨團尊重在野黨的舉動，但仍要觀察國民黨團內意見整合及民眾黨團態度。

吳思瑤表示，屆時若在野黨提出罷免總統案，民進黨團當然會投不同意票，以不變應萬變、不會隨雞起舞。

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立法院共有113席立委，根據總統副總統選罷法規定，總統、副總統罷免案，經全體立委1/4之提議，全體立委2/3同意提出後，立法院應為罷免案成立之宣告。但就職未滿一年者，不得罷免。也就是說，立法院要提案罷免總統、副總統，須經29席立委提案，並經76席立委同意後，才能成立。

目前朝野在立法院的席次，在野黨占62席，其中國民黨52席、民眾黨8席、無黨籍2席，而執政的民進黨占51席。如果在立院提案罷免賴總統要成立，在野黨還少14票。（編輯：蘇龍麒）1140426

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