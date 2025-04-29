朱立倫提罷免總統 卓榮泰：請詳讀憲法後再提出看法

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（中央社記者王揚宇台北29日電）國民黨主張將罷免總統賴清德，引發各界討論。行政院長卓榮泰今天表示，這在憲法上有規定，請詳讀憲法後再來提出自己的看法。

國民黨26日在凱道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，國民黨主席朱立倫表示，賴總統就任只想消滅在野黨，國民黨反中共，也反綠共，520後立院要立刻提出罷免賴總統。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪時，針對國民黨多個地方黨部接連被搜索、朱立倫喊出要對賴總統提出罷免和彈劾，以及民進黨發言人說兼任民進黨主席的總統賴清德曾下令罷免國民黨立委要全過等議題，作相關說明。

卓榮泰表示，關於司法的部分，他不評論個案，但請民眾能夠尊重司法，讓檢調依照證據辦案，給大家一個真實面貌。

卓榮泰指出，罷免總統部份，這在憲法上有規定，請詳讀憲法後再來提出自己的看法。至於兼任民進黨主席賴清德在民進黨中常會所言，就黨務活動的部分，他沒有得知，因此無從評論。

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立法院共有113席立委，根據總統副總統選罷法規定，總統、副總統罷免案，經全體立委1/4的提議，全體立委2/3同意提出後，立法院應為罷免案成立之宣告。但就職未滿一年者，不得罷免。也就是說，立法院要提案罷免總統、副總統，須經29席立委提案，並經76席立委同意後，才能成立。

目前朝野在立法院的席次，在野黨占62席，其中國民黨52席、民眾黨8席、無黨籍2席，執政的民進黨占51席。如果在立院提案罷免賴總統要成立，在野黨還少14票。（編輯：潘羿菁）1140429