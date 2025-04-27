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藍擬罷免賴總統 白委：拉下部分綠委讓在野席次2/3

2025/4/27 14:35（4/27 14:44 更新）
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民眾黨團副總召張啓楷。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北27日電）國民黨昨天拋出罷免總統賴清德議題。民眾黨團副總召張啓楷今天說，目前立法院席次，應再加上「反惡罷」，把一部分民進黨立委席次拉下來，讓在野力量足夠2/3，罷免案才有可能成功。

國民黨昨天在凱道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，國民黨主席朱立倫表示，賴總統就任只想消滅在野黨，國民黨反中共、也反綠共，520後立法院要立刻提出罷免賴總統。

台灣民眾黨立法院黨團副總召張啓楷透過媒體群組表示，依憲法規定，總統就職滿一年就可發起罷免，前總統陳水扁任內4度遭提案罷免。昨天朱立倫說要發起罷免賴總統，但以目前立法院席次，雖然1/4立委提議是夠的，但要2/3立委同意，顯然人數不足。

張啓楷說，如果真正要推動罷免賴總統成功，應該要加上「反惡罷」，把一部分民進黨立委席次拉下來，讓在野力量足夠2/3，罷免案才有可能成功。

張啓楷表示，這件事朱立倫才剛提出來，因茲事體大，民眾黨團最近會進一步討論，做最後定案。

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立法院共有113席立委，根據總統副總統選罷法規定，總統、副總統罷免案，經全體立委1/4提議，全體立委2/3同意提出後，立法院應為罷免案成立之宣告。但就職未滿一年者，不得罷免。也就是說，立法院要提案罷免總統、副總統，須經29席立委提案，並經76席立委同意後，才能成立。

目前朝野在立法院的席次，在野黨占62席，其中國民黨52席、民眾黨8席、無黨籍2席，而執政的民進黨占51席。如果在立院提案罷免賴總統要成立，在野黨還少14票。（編輯：林克倫）1140427

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