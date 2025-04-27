藍擬罷免賴總統 綠委：朱立倫出一張嘴若失敗應下台

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（中央社記者陳俊華台北27日電）國民黨昨天拋出罷免總統賴清德議題，民進黨團幹事長吳思瑤說，要立法院2/3立委同意幾乎是不可能任務；民進黨立委郭國文也說，國民黨主席朱立倫只是出一張嘴，如果罷免賴總統沒成功，他應該要下台。

國民黨昨天在凱道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，國民黨主席朱立倫表示，賴總統就任後只想消滅在野黨，國民黨反中共也反綠共，520後立法院要立刻提出罷免賴總統案。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤上午受訪表示，台灣憲法制度的設計，不論從倒閣、罷免總統，或是國民黨團總召傅崐萁提出要彈劾總統，都要具社會正當性，藍白卻為挽救聲量以及不斷下跌的政黨支持度，把憲法制度變成搞政爭的工具，非常遺憾。

吳思瑤說，朱立倫揚言提出罷免賴總統「幾乎是不可能任務」，她尊重朱立倫的主張，朱立倫當然是要和日前拋出「倒閣」的台北市長蔣萬安互別苗頭。

吳思瑤進一步指出，倒閣會自傷國民黨，所以他們不敢啟動，而朱立倫為了延伸政治聲量就拋出罷免賴總統，但在制度上要達到2/3席次的立委同意，以現在的國會生態，任何一個政黨都難以達成。

民進黨立委郭國文透過媒體群組表示，朱立倫說要罷免賴總統，但在立法院要超過2/3立委同意，依目前國會生態，根本是不可能的任務，朱立倫只是出一張嘴的黨主席，無法化解藍營政治危機，「如果罷免賴清德的案子沒有成功，應該要下台」。

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立法院共有113席立委，根據總統副總統選罷法規定，總統、副總統罷免案，經全體立委1/4提議，全體立委2/3同意提出後，立法院應為罷免案成立之宣告。但就職未滿一年者，不得罷免。也就是說，立法院要提案罷免總統、副總統，須經29席立委提案，並經76席立委同意後，才能成立。

目前朝野在立法院的席次，在野黨占62席，其中國民黨52席、民眾黨8席、無黨籍2席，而執政的民進黨占51席。如果立院提案罷免賴總統要成立，在野黨還少14票。（編輯：林淑媛）1140427