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朱立倫高呼罷免賴總統 黃國昌：許多台灣人心聲

2025/4/27 18:28（4/28 12:53 更新）
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國民黨主席朱立倫在凱道集會高呼要罷免總統賴清德，民眾黨主席黃國昌（中）27日受訪時指出，希望賴總統下台、要罷免賴總統，相信是很多台灣人此刻共同心聲。（台灣民眾黨提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年4月27日
國民黨主席朱立倫在凱道集會高呼要罷免總統賴清德，民眾黨主席黃國昌（中）27日受訪時指出，希望賴總統下台、要罷免賴總統，相信是很多台灣人此刻共同心聲。（台灣民眾黨提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年4月27日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭27日電）對於國民黨主席朱立倫高呼要罷免總統賴清德，台灣民眾黨主席黃國昌今天在宜蘭表示，希望賴總統下台、要罷免賴總統，相信是很多台灣人此時此刻的共同心聲。

國民黨昨天在凱達格蘭大道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，朱立倫表示，總統賴清德就任只想消滅在野黨，國民黨反中共，也反綠共，520後立法院要立刻提出罷免賴總統。

台灣民眾黨今天下午在宜蘭壯二鎮安廟舉辦「人民要當家」問政宣講，黃國昌在活動開始前受訪說，賴總統執政成績一片「蒼白」，為了掩護執政無能，不斷在國內製造對立和衝突，任何反對民進黨的人，全部都是中共同路人，執政還不到1年，就已經走入了困境。

黃國昌說，絕大多數台灣人民都希望賴總統能迷途知返，好好反省，不過賴總統昨天發言，台灣人要抗議自己的政府，竟然要叫大家跑去北京天安門，「我真的不知道這個總統腦袋裡面在想什麼事情」。

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黃國昌說，希望賴總統下台、要罷免賴總統，相信是很多台灣人此時此刻共同心聲，不過，最大的問題在於，民進黨目前在立法院幾乎全部都是賴總統的鐵衛軍。

黃國昌表示，如果要罷免賴總統，依憲法增修條文規定，須經全體立法委員1/4提議，這點不困難，真正問題是要全體立法委員2/3同意後提出，這才是關鍵。（編輯：方沛清）1140427

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