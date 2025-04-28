藍黨部再遭搜索喊迫害 綠：查核告發責任在地方

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（中央社記者林敬殷台北28日電）檢調偵辦幽靈連署，今天再次搜索國民黨新北市黨部。民進黨立法院黨團表示，尊重檢調辦案，查核連署資料正確與否及告發責任，都在地方政府選委會，國民黨若認為是政治報復及司法迫害，應該去問台北市長蔣萬安及新北市長侯友宜。

國民黨罷免民進黨立委傳造假、冒名連署，民進黨團上午在立法院舉行輿情回應記者會，針對國民黨新北市黨部再度遭到檢調搜索，做上述表示。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，尊重檢調搜索國民黨新北市黨部，檢調的任何搜索進度及作為，必然有證據做依據，希望在野黨回到事實本質，違法就是違法，犯罪就是犯罪，只要不違法、不犯罪，就不怕司法來查。

吳思瑤說，檢調偵辦全台灣造假連署，中選會依職務告發，不分藍綠，只要有事證、該辦就辦，呼籲藍白立委，法律是立法院制定的，藍白帶頭鬥臭司法，不會讓犯罪行為變不見，持續施壓司法也不會讓違法變合法。尊重檢調辦案，是基本的法治觀念。

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民進黨團書記長陳培瑜指出，相關告發、查核連署資料正確與否的責任，都在地方選委會，選委會發現冒名連署、死亡連署、造假連署的資料，才會把相關資料逕行告發送到地方檢調單位。因此，不管是查核資料或告發、偵辦，都在地方政府。

陳培瑜表示，目前最多造假連署、死亡連署是在台北市及新北市，國民黨如果認為黨部遭到搜索是政治報復、司法迫害，應該去問蔣萬安及侯友宜是否針對黨內人士進行政治報復。（編輯：林克倫、萬淑彰）1140428