中壢罷免攤位遭黑衣人恐嚇 女志工備案

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（中央社記者吳睿騏桃園28日電）桃園市第三選區罷團25、26日在中壢區設攤進行罷免連署遭宋男鬧場，市議員黃崇真今天陪志工備案，警方表示，請示檢察官後已通知雙方到案說明，訊後將宋男依恐嚇罪嫌函請偵辦。

高齡70多歲的女志工今天接受媒體聯訪表示，25日下午1名穿黑衣的年輕人發出巨大聲響靠近，等志工聽清楚才知男子是在辱罵，還限時10分鐘要求把旗子等物收走，志工害怕男子靠近打人，只好允諾並表示已找人載運，沒想到男子進入藥房再出來後看到志工，又說5分鐘內還看到這些東西就要全部砸掉，志工們都覺得很害怕。

女志工回憶當時狀況指出，「他一直靠近我，我一直後退，我很害怕」，黑衣男子還說，「要不是看你是老人」，邊說還邊舉起手，令志工們都很害怕，也不敢拿出手機錄影，還好有熱心路人發現男子大聲嗆志工，開始幫志工們錄影。

民進黨籍桃園市議員黃崇真告訴中央社記者，志工們都已是60、70歲的年紀，經歷這樣的事件都感到非常害怕，即使回到家還是忍不住發抖，讓人感到非常不捨。

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黃崇真說，25日下午接獲志工聯繫罷免攤位受黑衣人恐嚇，立即派員到場協助，現場還有熱心民眾拍照、錄影存證，沒想到26日志工到場做罷免連署時男子又出現，為顧及安全已請志工另尋地點，今天則陪志工到警察局備案。他呼籲，罷免是公民權利，希望部分人士不要做出激進行為以免面臨刑責。

中壢分局副分局長鄧伯群表示，分局於25日下午5時許獲報，在福州二街有民眾糾紛，員警趕赴現場已無口角爭執，宋男（33歲）自稱是不滿罷團未經同意於朋友店前騎樓擺攤影響生意，雙方都表示不提告，但檢視網路流傳員警到場前的側錄影片，並請示桃園地方檢察署後，已通知雙方當事人到案說明，訊後將依刑法恐嚇罪嫌函請偵辦。（編輯：張銘坤）1140428