罷免立委涉不實連署 檢調搜索國民黨新北黨部帶走3人

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（中央社記者王鴻國新北28日電）新北地檢署今天偵辦罷免涉不實連署案，指揮搜索國民黨新北市黨部，帶走書記長陳貞容及朱姓書記、三重區黨部執行長羅大宇。黨部主委黃志雄籲司法偵辦務必公平、公正對待。

新北市多名民進黨立委遭提議罷免，罷團遭指涉不實連署，新北地檢署繼15日指揮搜索國民黨板橋區、三重區黨部等30處，並約談提議罷免立委吳琪銘領銜人李清祥等10多人。

新北檢今天再指揮調查員兵分多路，前往國民黨新北市黨部及黨部書記長陳貞容、書記朱蓓儀、三重區執行長羅大宇等人住家及辦公處所搜索，檢調還於9時許將陳貞容及朱蓓儀帶回市黨部進行相關資料的指認。

整個搜索行動於上午10時結束，檢調帶回部分資料並將陳朱兩人帶回偵訊。

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國民黨新北黨部聲明指出，檢調單位分別至書記長 、書記及三重區執行長等3人住家及辦公處所約詢與搜索，並帶回北調處偵詢。黨部尊重司法偵辦，但務必公平、公正對待，勿用不合法手段偵辦。

黃志雄向中央社表示，檢調在全國發動搜索的動作，似乎是有被交代的，尊重司法調查，但盼過程不要用不法的手段來偵辦，讓人有寒蟬效應，使罷免二階無法順利推動。（編輯：張銘坤）1140428

新北地檢署28日偵辦罷免涉不實連署案，主任檢察官陳旭華（前）上午帶隊指揮搜索國民黨新北市黨部。中央社記者王鴻國攝 114年4月28日

新北地檢署28日偵辦罷免涉不實連署案，指揮搜索國民黨新北市黨部，帶走書記長陳貞容、朱姓書記（右2低頭女子）及三重區黨部執行長羅大宇。中央社記者王鴻國攝 114年4月28日