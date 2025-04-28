罷免提議涉偽造 檢調搜索藍新北市黨部帶回4人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

影片來源：中央社

（中央社記者趙敏雅新北28日電）新北檢偵辦立委罷免提議涉偽造案，今天搜索國民黨新北市黨部、書記長陳貞容、書記朱蓓儀等人住處，帶回陳貞容、朱蓓儀、三重區黨部執行長羅大宇及板橋區黨部書記蔡甘子等人。

新北地檢署偵辦多名民進黨立委罷免提議涉嫌偽造案，15日搜索國民黨板橋區、三重區黨部等30處，並約談20餘人。

檢調過濾扣案證物發現新事證，檢察官今天指揮法務部調查局新北市調查處、北部地區機動工作站發動第二波搜索，前往國民黨新北市黨部、市黨部書記長陳貞容住處及書記朱蓓儀住處查扣相關資料。

檢調上午9時許，將陳貞容及朱蓓儀帶回市黨部進行相關資料的指認，搜索行動於上午10時結束，帶回陳貞容、朱蓓儀，也約談羅大宇與蔡甘子，以釐清案情。

新北地檢署28日偵辦罷免涉不實連署案，指揮搜索國民黨新北市黨部，帶走書記長陳貞容（後，著牛仔褲者）、朱姓書記及三重區黨部執行長羅大宇。中央社記者王鴻國攝 114年4月28日

國民黨新北市黨部發布聲明指出，尊重司法偵辦，但務必公平、公正對待，勿用不合法手段偵辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新北檢在首度搜索行動後，認為國民黨板橋區黨部主任謝慶認、書記蔡甘子、三重區黨部執行長羅大宇、志工應大華，提議罷免立委蘇巧慧領銜人譚鎮耀、提議罷免召集人王昱人等6人，涉犯偽造文書、個人資料保護法等罪嫌疑嫌大，且有串滅證之虞，聲押禁見。

新北地院16日裁定，6人分別以新台幣3萬至20萬元不等金額交保，均禁止出境、出海6個月，及限制住居。（編輯：蕭博文）1140428

新北地檢署28日偵辦罷免涉不實連署案，指揮搜索國民黨新北市黨部，帶走書記長陳貞容、朱姓書記（右2低頭女子）及三重區黨部執行長羅大宇。中央社記者王鴻國攝 114年4月28日