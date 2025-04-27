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竹市綠營告發鄭正鈐動員移工 新住民控歧視

2025/4/27 16:52（4/28 12:38 更新）
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新竹市雙罷免總部發言人林志潔（中）27日與雙罷免領銜人戴振博（右）以及律師一同前往新竹地檢署，按鈴告發國民黨立委鄭正鈐涉嫌動員外籍移工參與政治活動，涉違反選罷法與就業服務法。中央社記者魯鋼駿攝 114年4月27日
新竹市雙罷免總部發言人林志潔（中）27日與雙罷免領銜人戴振博（右）以及律師一同前往新竹地檢署，按鈴告發國民黨立委鄭正鈐涉嫌動員外籍移工參與政治活動，涉違反選罷法與就業服務法。中央社記者魯鋼駿攝 114年4月27日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）陽明交大科法學院特聘教授林志潔今天告發國民黨籍立委鄭正鈐，指疑動員外籍人士參與426凱道遊行。1名竹市新住民說，昨天邀親友參加、非違法，抗議竹市綠營歧視，要求道歉。

國民黨昨天下午在總統府前凱達格蘭大道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，有媒體報導指出，有一群頭戴鄭正鈐帽子的外籍男子出現在現場，並疑似用越南文溝通，有人質疑鄭正鈐動員移工到場。

林志潔與新竹雙罷總部領銜人戴振博、律師陳又新，今天下午到新竹地檢署告發鄭正鈐違法。

戴振博接受媒體聯訪表示，昨天凱道集結一群越南籍移工，明顯是鄭正鈐指使出席造勢，已涉及司法問題，呼籲鄭正鈐勇於出來面對、回應。

林志潔表示，動員外國籍人士參與選舉罷免造勢遊行，違反選罷法；若外籍人士身分是移工，違反就業服務法「不得未經許可使移工從事其他工作」。

林志潔表示，如果動員的外籍人士是台灣民眾，若以新台幣800元對價動員，則涉賄選，呼籲司法勿枉勿縱，加以調查。

鄭正鈐辦公室昨天表示，支持者因下雨向服務團隊索取帽子，事後了解，當天部分參與者為持有中華民國身分證的外籍配偶及第二代，並無移工參與，也未涉及任何違法情事。對於林志潔今天告發，鄭正鈐暫未再做出回應。

另外，新竹市1名何姓女子今天帶著多名新住民，到民進黨新竹市黨部遞交抗議書，並接受媒體聯訪指出，她沒受人指使，也沒人給她錢，全是姊妹帶著孩子、親友自發性到台北參加活動；她來台20多年，有小孩、也快當外婆，老公又過世，生活很辛苦，卻被稱是移工，令人無法接受。

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何姓女子說，昨天參與活動的人包括新住民及新住民第二代，是持有中華民國身分證的外籍配偶，不是民進黨人士口中的「移工」，不分青紅皂白的指控，就是一種歧視。

抗議書指出，林志潔未經查證便在社群媒體上胡亂指控，誣指他們是「違法動員的移工」，民進黨竹市黨部應為歧視新住民的行為公開道歉，並承諾改正。林志潔應撤回錯誤指控，並向新住民族群公開致歉。民進黨應全面檢討、強化黨內平權與反歧視教育，並立即停止對新住民的霸凌行為。（編輯：吳素柔）1140427

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新竹市雙罷總部領銜人戴振博與發言人林志潔質疑國民黨立委鄭正鈐動員外籍移工參與政治活動，按鈴告發。不過何姓新住民（左）27日率眾到民進黨新竹市黨部遞交抗議書，受訪強調沒受人指使，都是親友自發性到台北參加活動，但如今卻被稱是移工，無法接受。中央社記者魯鋼駿攝 114年4月27日
新竹市雙罷總部領銜人戴振博與發言人林志潔質疑國民黨立委鄭正鈐動員外籍移工參與政治活動，按鈴告發。不過何姓新住民（左）27日率眾到民進黨新竹市黨部遞交抗議書，受訪強調沒受人指使，都是親友自發性到台北參加活動，但如今卻被稱是移工，無法接受。中央社記者魯鋼駿攝 114年4月27日
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