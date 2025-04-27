竹市綠營告發鄭正鈐動員移工 新住民控歧視

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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）陽明交大科法學院特聘教授林志潔今天告發國民黨籍立委鄭正鈐，指疑動員外籍人士參與426凱道遊行。1名竹市新住民說，昨天邀親友參加、非違法，抗議竹市綠營歧視，要求道歉。

國民黨昨天下午在總統府前凱達格蘭大道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，有媒體報導指出，有一群頭戴鄭正鈐帽子的外籍男子出現在現場，並疑似用越南文溝通，有人質疑鄭正鈐動員移工到場。

林志潔與新竹雙罷總部領銜人戴振博、律師陳又新，今天下午到新竹地檢署告發鄭正鈐違法。

戴振博接受媒體聯訪表示，昨天凱道集結一群越南籍移工，明顯是鄭正鈐指使出席造勢，已涉及司法問題，呼籲鄭正鈐勇於出來面對、回應。

林志潔表示，動員外國籍人士參與選舉罷免造勢遊行，違反選罷法；若外籍人士身分是移工，違反就業服務法「不得未經許可使移工從事其他工作」。

林志潔表示，如果動員的外籍人士是台灣民眾，若以新台幣800元對價動員，則涉賄選，呼籲司法勿枉勿縱，加以調查。

鄭正鈐辦公室昨天表示，支持者因下雨向服務團隊索取帽子，事後了解，當天部分參與者為持有中華民國身分證的外籍配偶及第二代，並無移工參與，也未涉及任何違法情事。對於林志潔今天告發，鄭正鈐暫未再做出回應。

另外，新竹市1名何姓女子今天帶著多名新住民，到民進黨新竹市黨部遞交抗議書，並接受媒體聯訪指出，她沒受人指使，也沒人給她錢，全是姊妹帶著孩子、親友自發性到台北參加活動；她來台20多年，有小孩、也快當外婆，老公又過世，生活很辛苦，卻被稱是移工，令人無法接受。

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何姓女子說，昨天參與活動的人包括新住民及新住民第二代，是持有中華民國身分證的外籍配偶，不是民進黨人士口中的「移工」，不分青紅皂白的指控，就是一種歧視。

抗議書指出，林志潔未經查證便在社群媒體上胡亂指控，誣指他們是「違法動員的移工」，民進黨竹市黨部應為歧視新住民的行為公開道歉，並承諾改正。林志潔應撤回錯誤指控，並向新住民族群公開致歉。民進黨應全面檢討、強化黨內平權與反歧視教育，並立即停止對新住民的霸凌行為。（編輯：吳素柔）1140427