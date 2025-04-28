遭指司法迫害在野黨嚴辦藍營罷免連署 調查局駁斥

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（中央社記者劉世怡台北28日電）國民黨指控司法迫害在野黨，調查局開會要各外站積極偵辦藍營罷免連署。調查局回應，完全子虛烏有，與事實不符，查辦罷免連署偽造案，均由各地檢署指揮調查局各外站依法辦理。

國民黨立法院黨團今天表示，政府拿司法迫害在野黨，甚至召開視訊會議要求各地調查站積極偵辦，司法聽命執政黨，辦藍不辦綠，押人取供追殺國民黨，呼籲民進黨不要再摧毀司法公平正義的最後一道防線。

國民黨籍立委吳宗憲指出，檢察總長召開視訊會議要求各地檢署嚴辦藍營及支持藍營的罷免連署站；4月23日在司法及法制委員會，調查局長陳白立承認有召集各調查站召開視訊會議，但沒有指明偵辦對象和獎金。

調查局今天發布新聞稿指出，4月23日立法院司法及法制委員會會議，立委謝龍介及許宇甄就「調查局是否有專案獎金鼓勵查察罷免連署」及「是否召開視訊會議」一事，向局長陳白立進行質詢。

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2名立委詢問是否有針對特定政黨罷免案設立專案獎金及召開視訊會議等情時，陳白立答覆說明調查局並無任何針對罷免連署查察的專案獎金，並說明調查局平日即經常召開視訊會議，以利與各地外勤日常業務聯繫及業務督導。

而且陳白立答詢時特別說明：「沒有針對藍綠，只問證據，不問藍綠。」且「視訊會議」與任何特定罷免案件或檢察總長指示毫無關聯；會中主要是提醒所屬人員偵辦此類案件應遵守相關辦案規定，重申必須遵守刑事訴訟法相關規定並保持行政中立。外界所稱「嚴辦藍營」完全子虛烏有，與事實不符。（編輯：方沛清）1140428