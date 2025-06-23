全國罷免送件將截止 7藍委待補件查對、無綠委成案

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（中央社記者高華謙台北23日電）全國罷免案送件期限將屆，目前共24案藍委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案將在7月26日投票；另有7案藍委罷免案正在補件與查對程序；而最晚截止的民進黨立委李坤城、陳俊宇罷免案今天都宣布不送件，綠委罷免案皆無成案。

針對需要補件的罷免案，中選會暫定7月18日召開委員會議，預期屆時將審定罷免案是否成案；若成案，將一併宣布投開票時間。

此次立委罷免案，全國共35位泛藍立委與15位民進黨立委進入二階連署。經中選會20日審定，共24位國民黨立委罷免成案，包含傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥、萬美玲、魯明哲、涂權吉、牛煦庭、廖先翔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、邱若華、呂玉玲、丁學忠、葉元之、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、洪孟楷、張智倫、林德福，高虹安罷免案也成案，將在7月26日投開票。

至於其餘泛藍立委罷免案，扣除徐欣瑩、陳超明、邱鎮軍、謝衣鳯共4案未成案；游顥、馬文君案正在補件後的查對程序；羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘等5件，需於6月29日前補件，後續還待地方選委會查對。

罷免民進黨立委方面，李坤城、陳俊宇罷免案分別在今天與明天截止，一度傳出李坤城罷免案領銜人宋建樑今天將送件，但宋建樑接受媒體聯訪時說明，造冊過程碰到問題，綜合考量後不送件；罷免陳俊宇團體今天也指出，距離門檻還差約8000份，決定不送件。

此外，民進黨立委陳瑩、伍麗華、蔡其昌、何欣純、蘇巧慧、吳琪銘、吳思瑤、吳沛憶、張宏陸、王定宇、林俊憲、黃捷、許智傑等13人罷免案，先前也因連署份數未達標、逾期未提、或領銜人未到等原因而未送件或未成案。

縣市議員部分，南投縣民進黨議員陳玉鈴罷免案將在7月13日投票，其餘7案泛綠議員罷免案都未成案。

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根據公職人員選舉罷免法，第3階段罷免投票，應在罷免案宣告成立後20日起至60日內進行，若這段期間內有其他各類選舉，應同時舉行投票；此外，投票時，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。

選罷法也規定，罷免案通過者，被罷免人自解除職務日起，4年內不得在同一選舉區擔任同一個公職人員候選人。（編輯：林克倫、張若瑤）1140623