加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／伊朗擬封鎖荷莫茲海峽 全球航運拉警報 恐衝擊油物價
首頁 / 政治
2025罷免案
立委罷免案
新聞專題
立委罷免案1/29
首頁 / 政治

全國罷免送件將截止 7藍委待補件查對、無綠委成案

2025/6/23 19:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北23日電）全國罷免案送件期限將屆，目前共24案藍委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案將在7月26日投票；另有7案藍委罷免案正在補件與查對程序；而最晚截止的民進黨立委李坤城、陳俊宇罷免案今天都宣布不送件，綠委罷免案皆無成案。

針對需要補件的罷免案，中選會暫定7月18日召開委員會議，預期屆時將審定罷免案是否成案；若成案，將一併宣布投開票時間。

此次立委罷免案，全國共35位泛藍立委與15位民進黨立委進入二階連署。經中選會20日審定，共24位國民黨立委罷免成案，包含傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥、萬美玲、魯明哲、涂權吉、牛煦庭、廖先翔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、邱若華、呂玉玲、丁學忠、葉元之、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、洪孟楷、張智倫、林德福，高虹安罷免案也成案，將在7月26日投開票。

至於其餘泛藍立委罷免案，扣除徐欣瑩、陳超明、邱鎮軍、謝衣鳯共4案未成案；游顥、馬文君案正在補件後的查對程序；羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘等5件，需於6月29日前補件，後續還待地方選委會查對。

罷免民進黨立委方面，李坤城、陳俊宇罷免案分別在今天與明天截止，一度傳出李坤城罷免案領銜人宋建樑今天將送件，但宋建樑接受媒體聯訪時說明，造冊過程碰到問題，綜合考量後不送件；罷免陳俊宇團體今天也指出，距離門檻還差約8000份，決定不送件。

此外，民進黨立委陳瑩、伍麗華、蔡其昌、何欣純、蘇巧慧、吳琪銘、吳思瑤、吳沛憶、張宏陸、王定宇、林俊憲、黃捷、許智傑等13人罷免案，先前也因連署份數未達標、逾期未提、或領銜人未到等原因而未送件或未成案。

縣市議員部分，南投縣民進黨議員陳玉鈴罷免案將在7月13日投票，其餘7案泛綠議員罷免案都未成案。

google news透過 Google News追蹤中央社

根據公職人員選舉罷免法，第3階段罷免投票，應在罷免案宣告成立後20日起至60日內進行，若這段期間內有其他各類選舉，應同時舉行投票；此外，投票時，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。

選罷法也規定，罷免案通過者，被罷免人自解除職務日起，4年內不得在同一選舉區擔任同一個公職人員候選人。（編輯：林克倫、張若瑤）1140623

李坤城
罷團不送2階連署書 李坤城：偽造無法送件罷團宣稱將送二階連署 李坤城質疑集體偽造
陳俊宇
罷團不送2階連署書 立委陳俊宇：繼續為宜蘭打拚國民黨宜蘭黨部涉幽靈連署 遭押3名黨部幹部交保
立委罷免案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
藍批不審查罷免案形同放水 中選會：混淆視聽
40
更多編輯台推薦新聞：