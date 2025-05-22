檢調擴大約談 國民黨新北黨部：5人為區黨部執行長

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北地檢署今天晚間證實，偵辦立委罷免案涉不實連署，約談近10人到案，案件進行中。國民黨新北市黨部證實，被約談者有5名是現任或前任區黨部執行長。

新北檢方說，相關偵辦行動持續進行，人員尚未送到檢方，有完整訊息後，才會對外公布強制處分。

國民黨新北市黨部主委黃志雄說，依回報統計，檢調今天分別約談國民黨市黨部一組總幹事兼土城三峽區黨部楊姓執行長、市黨部林姓書記、市黨部郭姓書記、蘆洲區黨部許姓執行長、五股泰山林口區黨部黃姓執行長、樹林鶯歌區黨部盧姓前執行長、中和區黨部林姓執行長。

他說，已知被約談7人中，有5人是各區黨部的現任或前任執行長；市黨部遭約談的2名書記，擔任司機與總務的職務。其中，有1名區黨部執行長因為疾病隔離中，手機遭沒入，被要求康復後前往應訊。

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黃志雄說，尊重司法調查；但他分析，這次被約談對象，除樹林區、三峽與土城區有推動罷免綠營立委；其他五股泰山林口區、中和區都是國民黨籍立委，蘆洲區也沒有罷免民進黨籍立委提議。

新北檢偵辦偵辦立委罷免提議涉不實連署案，已於4月29日聲請羈押國民黨新北市黨部書記長陳貞容獲准。（編輯：吳素柔、蕭博文）1140522