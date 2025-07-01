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違法拘提民眾上銬16小時 監院糾正調查局、北檢等3機關
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罷免伍麗華案涉死亡連署 屏檢跨4縣市搜索國民黨部

2025/7/1 14:20（7/1 16:36 更新）
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屏東地檢署偵辦罷免案1日檢察官帶隊搜索國民黨台東縣黨部。中央社記者盧太城台東攝 114年7月1日
屏東地檢署偵辦罷免案1日檢察官帶隊搜索國民黨台東縣黨部。中央社記者盧太城台東攝 114年7月1日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣1日電）屏東地檢署偵辦民進黨山地原住民立委伍麗華罷免案提議人名冊涉死亡連署，今天檢調至花蓮、台東、南投、桃園縣市國民黨部搜索。檢方表示，目前偵查階段仍不便說明。

屏檢4月接獲伍麗華罷免提議人名冊涉死亡連署，5月發動搜索，今天檢調再到花蓮、台東、南投、桃園縣市國民黨部及相關涉案場所搜索；對於搜索內容與約談人員，檢方表示，目前仍在偵查階段不便說明，待有結果會對外說明。

全案起於4月17日，屏檢接獲伍麗華罷免提議案疑涉不法情資，經向中央選舉委員會調取罷免提議書等資料分析比對，並進行相關查證，發現提議人名冊涉有刑法偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌。

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屏檢5月14日搜索國民黨屏東縣黨部、涉嫌人住處等8處，罷免連署領銜人張芳碩隔天遭羈押禁見，目前仍在押；涉嫌人高姓男子及連姓男子則以新台幣10萬元交保、限制出境出海。

罷免伍麗華二階連署送件法定期限5月底截止，二階連署書未送至選務機關，依法逾期不予受理，罷免案未成案。（編輯：陳仁華）1140701

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