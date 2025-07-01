南投檢偵辦不實連署案 搜索罷免游顥、陳玉鈴團體帶回2領銜人

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（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）南投檢調今天搜索罷免國民黨立委游顥、罷免民進黨議員陳玉鈴團體相關處所，預計帶回領銜人等訊問。此外，國民黨南投縣黨部也遭外縣市檢調搜索，媒體聯繫黨部幹部均未獲回應。

南投檢調今天針對罷免國民黨立法委員游顥、罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴團體相關處所發動搜索，預計約談罷免游顥領銜人林敬桐、罷免陳玉鈴領銜人蔡宜助。據了解，林敬桐、蔡宜助以被告身分遭帶回，其餘人等則是證人身分。

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游顥6月5日在立法院國民黨團召開記者會說，他的選區內死亡連署、幽靈連署、抄襲名冊等人數，是南投最高，呼籲南投地方檢察署不要選擇性辦案，對於政治性案件要有一致標準。當天記者會結束後，游顥等人隨即前往台北地方檢察署告發，案件轉南投地檢署偵辦。

另外，中國國民黨南投縣黨部今天上午也遭外縣市檢調單位搜索，縣黨部志工向媒體表示，搜索單位表明來自外縣市；檢調單位在縣黨部樓上搜索，媒體被隔絕在外面，媒體聯繫縣黨部相關幹部未接電話。（編輯：蕭博文）1140701