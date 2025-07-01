不實連署南投檢偵辦搜索 罷免游顥團體：絕無偽造

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）南投檢調今天搜索罷免國民黨立委游顥、罷免民進黨議員陳玉鈴團體相關處所，帶回領銜人等訊問；罷免游顥團體表示，連署書絕無偽造、冒名或其他違法情事，相信司法全力配合。

南投檢調今天針對罷免游顥、罷免陳玉鈴團體相關處所發動搜索，帶回罷免游顥領銜人林敬桐、罷免陳玉鈴領銜人蔡宜助；據了解，由於兩方領銜人皆被告發，林敬桐、蔡宜助是以被告身分被帶回應訊，其餘人等則是證人身分。

罷免游顥團體下午發布聲明表示，一貫依法罷免、嚴格把關，所有連署書都由志工募集，絕無偽造、冒名或其他違法情事，相信司法，願全力配合，也呼籲儘速釐清事實，還給林敬桐與罷免團體清白；所謂「死亡連署」流言，勿以個案否定真誠連署者與志工努力。

透過 Google News 追蹤中央社

根據中央選舉委員會游顥罷免案連署人名冊查對結果統計表，連署人數2萬3160人，符合規定1萬9140人，不符規定共4020人，其中「連署前死亡」56人。

民進黨發言人吳崢5月19日記者會表示，國民黨發動對民進黨南投縣議員陳玉鈴、蔡銘軒「惡罷」，連署查對結果，有高比率死亡連署及不合格件數，其中，針對陳玉鈴的死亡連署50份，不合格數1252份；蔡銘軒的死亡連署66份，不合格數2503份。（編輯：陳仁華）1140701