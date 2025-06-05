藍委提告指有死亡連署 罷免游顥團體：樂於配合調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、林長順、吳哲豪台北5日電）國民黨立法院黨團副書記長許宇甄、國民黨立委游顥質疑游顥罷免案出現死亡連署，今天前往台北地檢署告發民進黨南投縣議員陳玉鈴、罷免游顥領銜人林敬桐涉嫌違反個人資料保護法及刑法偽造文書罪。

「去游除垢」罷團說，有信心地方檢察署與法院會查清楚，給清白的人交代，給作惡的人應有懲罰，罷團也樂於主動配合檢調調查。

南投縣第2選舉區立委游顥罷免案，連署書不足185人，罷免團體4日補件2642份連署書跨過法定門檻。罷團表示，補件只是一小步，更重要的是喚起全民重視，讓不適任立委下台。

國民黨立法院黨團副書記長許宇甄、國民黨立委游顥、吳宗憲等人，今天在立法院國民黨團召開記者會後，許宇甄與游顥隨即前往台北地檢署告發。

許宇甄在記者會表示，罷團一直在質疑南投縣選委會審查連署過程不公，但根據中選會查核結果，提議跟連署人重複高達1536人。根據選罷法規定，第一階段提議人不得為第二階段連署人，但罷團公然違法，目的在於讓罷免成案。

許宇甄表示，若扣除有問題的連署，最後符合人數為1萬9140人，但要通過二階段門檻人數為1萬9833人。換句話說，罷團為了成案，不惜作弊，包括提議人為連署人、幽靈連署、原住民連署，或是戶籍不清等，如果當時沒有這些份數，游顥罷免案根本不能成案。

游顥指出，民進黨口口聲聲喊著罷綠團體有死亡連署、幽靈連署，事實上在南投第2選區的死亡連署、幽靈連署、抄襲名冊等人數，已經是南投最高。他呼籲南投地檢署不要選擇性辦案，對於政治性案件要有一致標準，否則對國民黨立委是極度不公平。

吳宗憲表示，當民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴要求支持者做違法、騙人的事情，顯現民進黨已經走到瘋狂荒謬的程度，也違反選罷法規定，他呼籲檢調盡速調查。

林敬桐發布新聞稿說，由於無法預估一階提議書份數，為確保第二階段連署數充足，各罷團會呼籲「一階簽過，二階也要簽」，讓選務機關自行剔除「提議人同為連署人」的不符規定份數，是罷免實務操作常態。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林敬桐表示，以一階收近7000份提議書為例，只送出超過安全門檻的2300多份，如果一階簽過二階不用簽，罷團送出近7000份後，二階就要損失4000多份可用連署書。

游顥罷免案部分，林敬桐說，南投縣選舉委員會已完成第二階段連署書審查，未發出任何查詢通知，顯示無虛假連署，相關文件合乎規定。（編輯：蘇志宗、謝佳珍）1140605