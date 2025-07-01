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花蓮藍營反罷活動前遭搜 黨部證實與伍麗華罷免有關

2025/7/1 13:27（7/1 14:06 更新）
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（中央社記者李先鳳花蓮縣1日電）國民黨花蓮縣黨部今天舉辦「反惡罷團結大會」，是大罷免以來花蓮藍營首場大型反罷免活動；活動前，國民黨縣部遭檢調搜索，主委盧新榮證實，與綠營立委伍麗華罷免連署有關。

「花蓮反惡罷團結大會」今天上午在花蓮市中正體育館登場，下午移師南區玉里鎮藝文中心開講，黨主席朱立倫、館長、歷史哥及藍白多名立委謝龍介、林國成、葛如鈞、陳玉珍、林倩綺、張啟楷、陳菁徽及前立委鄭麗文等人都到場相挺。

朱立倫抵達會場接受媒體聯訪表示，今天台灣大家都非常難過傷心，台北市前副市長彭振聲妻子今天離世，彭振聲也講到，「國家怎麼變成這樣？要逼死他」。

朱立倫說，今天在全台北中南東針對在野黨大搜索，這是民進黨發動所有司法檢調力量，就是要殲滅在野黨，要把雜質全部打掉、要清洗在野黨，這是台灣民主最大危機，當台灣民主被司法操縱，當司法成為獨裁者最大工具，辦藍不辦綠，無限上綱就要消滅在野黨，「如果沉默大眾不站出來，明天被霸凌的對象就是你們，所以請大家一定要站出來，捍衛台灣民主，捍衛台灣司法公義。」

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國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮說，他上午配合檢調人員在辦公室調查資料，沒有偽造、不實的連署書。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁接受媒體聯訪表示，「政治司法迫害、追殺，今天出人命了。」賴政府的政治司法迫害手段，讓人家人格名譽全部摧毀，又讓1個家庭破碎，接下來要讓台灣多少基層百姓，面對全世界變局，受到多少災難才願意放手，「回頭是岸，不要再追殺台灣人民，你的頭家他們叫做百姓，他們不是雜質」。（編輯：陳仁華、蕭博文）1140701

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「花蓮反惡罷團結大會」1日上午在花蓮市中正體育館登場，國民黨主席朱立倫（前）會前受訪表示，檢調全台北中南東針對在野黨大搜索，這是民進黨發動所有司法檢調力量要殲滅在野黨，要把雜質全部打掉、要清洗在野黨，這是台灣民主最大危機。中央社記者李先鳳攝 114年7月1日
「花蓮反惡罷團結大會」1日上午在花蓮市中正體育館登場，國民黨主席朱立倫（前）會前受訪表示，檢調全台北中南東針對在野黨大搜索，這是民進黨發動所有司法檢調力量要殲滅在野黨，要把雜質全部打掉、要清洗在野黨，這是台灣民主最大危機。中央社記者李先鳳攝 114年7月1日
國民黨花蓮縣黨部1日舉辦「反惡罷團結大會」，是大罷免以來花蓮藍營首場大型反罷免活動，立法院黨團總召傅崐萁（前右）與妻子徐榛蔚（前左）到會場，接受媒體聯訪。中央社記者李先鳳攝 114年7月1日
國民黨花蓮縣黨部1日舉辦「反惡罷團結大會」，是大罷免以來花蓮藍營首場大型反罷免活動，立法院黨團總召傅崐萁（前右）與妻子徐榛蔚（前左）到會場，接受媒體聯訪。中央社記者李先鳳攝 114年7月1日
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