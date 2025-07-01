屏檢搜藍營台東黨部帶走書記長 吳秀華：以證人身分

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（中央社記者盧太城台東縣1日電）屏東地檢署檢察官今天指揮調查官搜索國民黨台東縣黨部，並將黨部書記長張成璇帶走，張成璇強調黨部「清白、沒有做」；縣黨部主委吳秀華表示，張成璇是以證人身分配合調查。

今天上午屏東地檢署女檢察官帶領屏東與台東兩處調查站調查官前往台東市愛路的國民黨台東縣黨部閉門搜索，並查扣電腦資料，時間約2個小時。

國民黨台東縣黨部書記長張成璇遭台東縣調查站人員帶回配合調查，張成璇說「我們真的清白，我們沒有做」。至於為何搜索國民黨台東縣黨部，檢察官未回應。

國民黨台東縣黨部主委吳秀華接受媒體聯訪表示，請大家不用擔心，檢察官是例行性調查，張成璇是以證人身分協助調查，這次搜索與民進黨立委伍麗華罷免案有關，不過還不是很清楚。

吳秀華表示，自己沒有收到傳票，黨部也都按規定走；不過這時間短發動搜索不是很理想，因為距離罷免投票日沒幾天，稍後黨部會發書面聲明。

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伍麗華5月17日到屏東地檢署按鈴申告，提告罷免伍麗華領銜人張芳碩涉及偽造文書；另外，台東縣調查站日前也約談幾名民進黨立委陳瑩罷免案提議人，有人坦承未親自簽名。

吳秀華稍後透過新聞稿聲明，痛斥濫權打壓，國民黨堅持原民尊嚴、捍衛民主自由，誓不退讓。



吳秀華在新聞稿中表示，今天檢調單位突襲中國國民黨台東縣黨部，以調查立委罷免一階連署為由，搜索地方黨部辦公處所後協請黨部同仁前去釐清調查，公然侵犯人民行使憲法賦予權利的空間，對此，國民黨表達最強烈的抗議與最嚴正的譴責。（編輯：陳仁華）1140701