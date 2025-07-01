罷免伍麗華提議涉偽造文書 9嫌6證人到案

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（中央社記者黃郁菁屏東縣1日電）民進黨山地原住民立法委員伍麗華罷免提議案疑涉偽造文書，屏檢今天搜索4縣市國民黨部、國民黨組發會副主委黃碧雲與專委李得全等處，約談嫌疑人9人、證人6人到案。

屏東地檢署今天發布新聞稿表示，檢察官陳新君偵辦伍麗華罷免提議案疑涉不法案件，今天率同法務部調查局屏東縣調查站、新北市調查處、北部地區機動工作站、桃園市調查處、中部地區機動工作站、東部地區機動工作站、台東縣調查站及宜蘭縣調查站等單位，持屏東地方法院核發搜索票搜索。

屏檢指出，檢調前往國民黨桃園市、南投縣、花蓮縣及台東縣黨部，黃姓與李姓被告等處執行搜索，約談犯罪嫌疑人9人、證人6人，合計15人到案說明，並查扣相關證物，相關事證進一步分析釐清。

國民黨主席朱立倫（前）受訪表示，檢調全台北中南東針對在野黨大搜索，這是民進黨發動所有司法檢調力量要殲滅在野黨，要把雜質全部打掉、要清洗在野黨，這是台灣民主最大危機。中央社記者李先鳳攝 114年7月1日

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國民黨主席朱立倫今天稍早在臉書（Facebook）發文表示，司法檢調威逼人民，不是民主台灣。為了政治利益，檢調再度啟動全台大搜索。黨工們前日已無保請回、查無實證，卻窮追猛打、死不放手，清晨搜家、帶人南下偵辦，連癌末的李得全都得再次承受訊問帶來的生命風險與痛苦。

屏檢表示，檢方偵辦案件並無預設立場，皆依證據認定事實適用法律，檢察官均秉持客觀中立態度查明事實，請外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間。（編輯：謝雅竹、林恕暉）1140701