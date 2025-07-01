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中常委遭搜索訊問 國民黨：司法追殺已全面啟動

2025/7/1 17:39（7/1 18:13 更新）
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圖為國民黨中央黨部。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北1日電）針對國民黨中常委蔡宜助等人今天遭搜索及帶回訊問，國民黨發言人鄧凱勛表示，此一行動代表司法追殺已全面啟動，從各地黨工、組發會副主委，甚至升高至中央常務委員層級，檢調行動全面劍指黨中央、在野黨，企圖癱瘓國民黨及所有監督的力量。

南投檢調今天針對罷免國民黨立法委員游顥、罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴團體相關處所發動搜索。據了解，罷免游顥領銜人林敬桐、罷免陳玉鈴領銜人蔡宜助以被告身分遭帶回，其餘人則是證人身分。

國民黨下午發出新聞稿，鄧凱勛表示，在「大惡罷」進入倒數的關鍵階段，檢調緊鑼密鼓加強相關搜索，從花蓮、台東、南投、桃園等地方黨部，到約談中央黨部人員，一切宛如套好招般接力上場，節奏之緊湊、目標之明確，令人無法不懷疑，是否是刻意配合政治操作，試圖藉此來挽救大罷免低迷的民調。

鄧凱勛批評，民進黨執政下的司法系統，如今早已墮落為政治鬥爭的工具，成為徹頭徹尾的「東廠化鷹犬」。對於多起「罷藍」團體涉嫌偽造及錯假的15萬份連署、數10件幽靈連署至今未見行動，相比之下對在野黨的出手來得又快又猛，不但讓全體民眾心痛，更對司法的公信力產生嚴重懷疑。

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鄧凱勛也提到，當民眾聽到總統賴清德的雜質說與錯誤的憲政觀念民怨沸騰，正準備用選票反對大惡罷、反對獨裁，執政黨卻選擇動用國家機器，試圖癱瘓國民黨組織運作、干預選戰部署，甚至是替賴總統光怪陸離的十講洗地轉移焦點，這不僅是對在野黨的打壓，更是對民主的踐踏。

鄧凱勛呼籲，檢調機關應立刻懸崖勒馬、回歸法律本質，停止政治追殺與選擇性執法。在這個民主的關鍵時刻，國民黨會跟人民勇敢站在一起，投下不同意罷免的選票，用選票來堅決反對司法濫權，守住台灣最後的民主防線。（編輯：翟思嘉、張若瑤）1140701

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