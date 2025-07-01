罷免游顥陳玉鈴涉不實連署 領銜人林敬桐、蔡宜助訊後請回限制住居

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（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）南投檢調今天搜索罷免國民黨立委游顥、罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴團體相關處所，帶回罷免游顥領銜人林敬桐、罷免陳玉鈴領銜人蔡宜助，檢方複訊後，2人皆請回並限制住居。

南投地方檢察署上午指揮法務部調查局南投縣調查站針對罷免游顥、罷免陳玉鈴團體相關處所發動搜索，帶回罷免游顥領銜人林敬桐、罷免陳玉鈴領銜人蔡宜助，2人下午先被帶進南投縣調查站應訊，晚間先後移送檢方複訊，晚間近10時訊畢皆請回並諭知限制住居。

罷免游顥團體發布聲明表示，一貫依法罷免、嚴格把關，所有連署書都由志工募集，絕無偽造、冒名或其他違法情事，相信司法，願全力配合，也呼籲儘速釐清事實，還給林敬桐與罷免團體清白；所謂「死亡連署」流言，勿以個案否定真誠連署者與志工努力。

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蔡宜助是國民黨中常委、游顥辦公室執行長。游顥向媒體說，民進黨「賴政府」選在陳玉鈴罷免案投票12天前，透過司法迫害助攻，如此司法追殺，南投縣民何其無辜；南投人看不下去陳玉鈴的詐騙種種行為，藉由公民力量罷免陳玉鈴，如今公民被政治追殺。

根據中央選舉委員會游顥罷免案連署人名冊查對結果統計表，連署2萬3160人，符合規定1萬9140人，不符規定4020人，其中連署前死亡56人；民進黨發言人吳崢5月19日記者會說，罷免陳玉鈴死亡連署50份。（編輯：陳清芳）1140701