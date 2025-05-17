涉偽造雙吳罷免提議 國民黨北市第四區黨部執行長30萬交保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北17日電）北檢偵辦北市雙吳罷免提議書涉偽造案，昨天搜索國民黨台北市第四區黨部等地，約談黨部執行長陳奎勳、中山區婦工會葉姓女會長等11人。檢察官訊後，今天諭令陳奎勳30萬元交保。

此外，葉女以新台幣10萬元交保，其餘被告為黨部志工，訊後均請回，全案朝刑法偽造文書及違反個人資料保護法等罪方向偵辦。

台北地檢署接獲告發，指民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的罷免團體涉嫌偽造提議書，4月14日指揮法務部調查局台北市調查處展開首波搜索，約談吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉、「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安及劉思吟丈夫林叡等人。

檢察官複訊後將張克晉請回，李孝亮、賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安、林叡分別以新台幣20萬元至50萬元不等金額交保，均限制出境、出海。

北檢於4月17日展開第2波搜索、約談行動，訊後聲押禁見國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文獲准。此外，北檢聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹遭法院駁回，案經檢察官抗告成功，北院裁定黃呂錦茹自4月25日羈押禁見2個月。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

北檢將提議書送交鑑定後，發現有多數筆跡相同，經過濾扣案卷證及資料，查出有台北市黨部黨工與志工涉案，隨即於5月14日針對部分志工住處搜索，並約談鄧姓被告等6人，訊後均請回。

北檢比對被告與證人供述，認為仍有部分黨工與志工涉案，昨天針對國民黨台北市第四區（中山、大同）黨部發起第4波搜索行動，並約談陳男、葉女與志工等11人到案；此外，檢察官昨天首度提訊黃呂錦茹，經訊問後還押看守所。（編輯：方沛清）1140517