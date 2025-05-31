罷免二階未送件 陳瑩伍麗華感謝族人並要朱立倫道歉

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（中央社記者郭建伸台北31日電）中選會宣布罷免立委陳瑩、伍麗華的二階連署書皆未送件，依法不予受理。陳瑩與伍麗華今天晚間都對原住民族人致謝，表示這意味宣告罷免不成案，民主程序的勝利，並要求國民黨主席朱立倫向原住民道歉、向祖靈公開謝罪。

中選會今天指出，罷免民進黨原民立法委員陳瑩、伍麗華的二階連署送件法定期限已到，但截至下午5時30分，2案的二階連署書皆未送至選務機關，依法逾期即不予受理。

陳瑩晚間透過聲明表示，這不僅是民主程序的勝利，更是民意對原住民族尊嚴的捍衛，朱立倫曾傲慢稱「原住民最容易罷免」，這言論不僅羞辱原住民族的民主素養，更是對祖靈的公然褻瀆。

陳瑩說，小學生都知道考試不能作弊，作業不能抄襲，但國民黨下令帶頭抄襲名單、盜用亡魂，甚至假借反對風力發電、送物資到文化健康站誘騙連署。

陳瑩提出3點聲明，第一，嚴正要求朱立倫與國民黨秘書長黃健庭立即向全體原住民族人、向祖靈公開謝罪，並承擔一切法律與政治責任；其次，她要向心繫原民權益的國民黨員、原住民民代致上最深感謝，原住民的團結比任何政治算計都更強大；第三，她將與原住民族人並肩作戰，擊潰這場對原住民權益的無恥侵犯。

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伍麗華則透過影片表示，中選會宣布她與陳瑩的罷免連署送件沒成功，等同宣告罷免不成案，她要跟全體原住民族人說聲感謝，「我們真棒」，因為從第一階段的死人連署，到第二階段的連署不成功，這種不正當的罷免，原住民族人不會接受。

伍麗華指出，朱立倫認為，在藍大於綠的原鄉一定可以精準罷免，這代表他沒有掌握原住民這些年的轉變。（編輯：林克倫、林興盟）1140531