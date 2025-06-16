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綠黨公職助罷免傅崐萁 藍指花蓮人會投不同意

2025/6/16 16:09
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（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）民進黨花蓮黨公職助攻3階段罷免傅崐萁投票，今天由議員首發宣講，之後每天安排人員站路口、掃市場等；藍營指動用國家隊打罷免戰，花蓮人看得很清楚，都會站出來投不同意罷免。

中選會預計20日將審定首波區域立委罷免案2階連署查對結果，民進黨花蓮縣黨部表示，面對由公民自主發起、改變花蓮的關鍵行動，自今天起，民進黨花蓮全體黨公職全面響應公民行動，陸空齊發助攻3階段罷免傅崐萁投票。

上午由花蓮縣議員林則葹與志工一同站在路口宣講，民進黨花蓮縣黨部表示，未來民進黨公職也將積極協助辦理「公民開講」行動，規劃透過「客廳會」與「肥皂箱開講」等形式，直接與民眾面對面、深入社區與群眾交流，希望喚起仍因恐懼而噤聲的民眾，一同站出來勇敢發聲。

民進黨花蓮縣黨部表示，除了言論與行動的串聯，花蓮專案小組也響應「微光花蓮」罷團，發動「草船借箭計畫」，此行動靈感來自「小蝦米對抗大鯨魚」精神，回應立法院國民黨團總召傅崐萁的政治文宣攻勢，民進黨花蓮黨公職服務處與花蓮縣黨部將協助回收傅崐萁宣傳扇子的扇骨，集中後交由在地藝術家發揮創意，轉化為具有象徵意義的藝術創作。

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國民黨花蓮縣黨部發言人吳建志接受媒體聯訪表示，這場罷免行動，打著人民旗號，實際上是民進黨中央黨部操盤的政治大行動，由組織部主任直接進駐花蓮，統籌設置看板、分配地點，比選舉還認真，說穿了就是政黨報復。

吳建志說，民進黨輸不起、不甘心，動用國家隊來打這場罷免戰，花蓮人會看得很清楚，都會站出來投不同意罷免。（編輯：謝雅竹、黃名璽）1140616

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