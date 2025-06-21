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陳玉鈴：大罷免非政黨對決 惡意報復不能逃檢視

2025/6/21 13:15（6/21 13:36 更新）
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民進黨南投縣議員陳玉鈴（圖）罷免案7月13日投票。陳玉鈴透過答辯書說，大罷免不是政黨對決，罷免不適任立委是公民意志，惡意報復不能逃過選民檢視。圖為陳玉鈴過往出席活動，非關罷免案。中央社記者蕭博陽南投縣攝 114年6月21日
民進黨南投縣議員陳玉鈴（圖）罷免案7月13日投票。陳玉鈴透過答辯書說，大罷免不是政黨對決，罷免不適任立委是公民意志，惡意報復不能逃過選民檢視。圖為陳玉鈴過往出席活動，非關罷免案。中央社記者蕭博陽南投縣攝 114年6月21日
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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）民主進步黨籍南投縣議員陳玉鈴罷免案7月13日投票，先於各地「大罷免」登場，據陳玉鈴答辯書，大罷免非政黨對決，罷免不適任立委是公民意志，惡意報復不能逃過選民檢視。

中央選舉委員會昨天公告24名中國國民黨籍立法委員、遭停職的新竹市長高虹安罷免案成案，7月26日投、開票。

罷免陳玉鈴案領銜人蔡宜助提罷免理由書表示，陳玉鈴不曾認真問政，說謊造謠、搞政治鬥爭，不斷說謊抹黑在地選出的國民黨籍立委游顥各種建設與努力，愧對議員職責與鄉親所託。陳玉鈴怠忽職守卻聽從民進黨中央指示，以黨意惡意罷免認真做事的游顥。

陳玉鈴提答辯書列舉從政至今各項建設，包含自來水延管工程、修繕農水路、為中和里及山崇里一帶非灌溉區農地爭取灌溉用水保障、為下坪里護岸河川排水工程請命、在竹山及鹿谷多處重要路口增設號誌燈、在竹山秀傳醫院前新劃斑馬線、協調中央換地保存文化資產竹山防空壕暨郡役所宿舍群等。

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她說，作為公民，對國家與社會有難以迴避責任，當公民號召罷免不適任立委，她以政黨賦予權限與資源，懇託縣內黨籍公職服務處成立連署點，遺憾對手陣營打壓與抹黑，對她提毫無公義的罷免案。

南投選委會今天表示，依公職人員公辦電視罷免說明會實施辦法，區域立委、直轄市議員、直轄市長及縣（市）長公辦電視罷免說明會由直轄市、縣（市）選委會辦理，由於不包括縣議員，將不舉辦。（編輯：張雅淨/李明宗）1140621

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陳玉鈴
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