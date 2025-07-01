朱立倫：檢調威逼人民 這不是民主台灣

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（中央社記者劉冠廷台北1日電）國民黨主席朱立倫今天表示，總統賴清德上任之後，司法檢調威逼人民，甚至沾滿鮮血，這不是大家的民主台灣。

朱立倫今天下午透過臉書表示，為了政治利益，檢調再度啟動全台大搜索。黨工們前日已無保請回、查無實證，卻窮追猛打、死不放手，清晨搜家、帶人南下偵辦，連癌末的黨工李得全都得再次承受訊問帶來的生命風險與痛苦。

朱立倫也質疑，北市前副市長彭振聲出庭應訊，卻迎來至親輕生的噩耗。要押人取供到什麼地步，才要罷休。不當羈押、訊問，要多少人受到的不公及鮮血為獨裁加冕才能滿足，何時才能放過台灣人民。

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朱立倫認為，在賴總統高喊青鳥飛出來，各地獵巫民眾、宣洩仇恨與對立、高喊激昂之後，還能修補撕裂後的社會嗎，又有多少人在這場獨裁執念之下要被犧牲。

朱立倫強調，一個一個被帶走的不只是人，而是大家對民主的信任、對正義的盼望，以及對這片土地還能公平對待每一個人的希望。團結不是用打壓，不是用恐懼塑造服從。打掉雜質後的團結，是真正的民主嗎，請大家一定要站出來捍衛台灣民主，捍衛台灣司法公義。（編輯：張若瑤、翟思嘉）1140701