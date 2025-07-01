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張淵翔延押2個月 基隆地院：成員分工細緻待查

2025/7/1 17:34（7/1 17:49 更新）
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前基隆市民政處長張淵翔（圖）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王朝鈺基隆1日電）前基隆市民政處長張淵翔涉非法用戶政系統查個資助罷免遭羈押，檢察官向法院聲請延押張淵翔獲准。基隆地院今天表示，此案成員分工細緻待調查釐清，若將張淵翔釋放在外，難排除有勾串之虞。

基隆地檢署檢察官分別於6月26日、6月27日，認定張淵翔、前國民黨基隆市黨部主委吳國勝仍有串證、滅證之虞，向基隆地方法院聲請延長羈押，法官於6月27日及6月30日開庭後，今天裁定張淵翔、吳國勝延押2個月，禁止接見、通信及收授物件。

法院表示，張淵翔經訊問及核閱相關卷證後，可知檢察官尚在積極偵查中，且卷內證據顯現，此案成員分工細緻，有待檢察官一定時日調查及分析，以釐清犯罪事實及結構，若將張淵翔釋放在外，難以排除有勾串共犯或證人之虞，因而認張淵翔的羈押原因及必要性仍存在。

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國民黨以「基隆市公共事務學會」名義，發起罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，檢調偵辦提議人名冊涉偽造文書案，經發動搜索、約談後，陸續聲押鄭文婷案領銜人紀文荃、國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發、張淵翔、吳國勝，及張之豪案領銜人游正義獲准。

紀文荃在羈押期滿2個月前夕，委任律師向基隆地方法院聲請交保，法院6月17日裁定新台幣20萬元交保，並限制住居，檢察官另在6月23日下午向法院聲請延押張金發獲准。（編輯：張銘坤、林恕暉）1140701

#張淵翔
#國民黨
#基隆地方法院
#罷免
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