張淵翔涉洩個資 議員遞國賠請求書、謝國樑收下

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）前基隆市民政處長張淵翔涉非法用戶政系統查個資助罷免遭羈押，民進黨基市議員吳驊珈今天質詢時代表安樂區市民，將國賠請求書遞交基隆市長謝國樑，謝國樑收下請求書。

基隆市議會今天開議針對基隆市政府施政總檢討，吳驊珈質詢指出，張淵翔坦承利用職務之便，使用戶政系統查詢個資協助罷免，已是板上釘釘的事實，謝國樑昨天講了一堆，卻沒有任何承擔責任的作為，只會讓市民對市府團隊失去信任，談何施政，「市長，你的肩膀在哪裡？拿出你的肩膀」。

吳驊珈表示，基隆市政府涉帶頭違反個人資料保護法，造成市民權益受損，她代表基隆市安樂區市民，向市府提出國家賠償，歡迎市民到她的服務處，她會協助依法向市府提出國賠，也希望謝國樑拿出肩膀負起責任，給予市民應有的賠償。

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對此，謝國樑指出，尊重議員的質詢。

律師蔡家豪表示，張淵翔及基隆市政府恐面臨被害民眾求償，即便受害民眾無法證明損害額度，法院可依據個資法第28條第3項規定，如被害人不易或不能證明實際損害額時，得請求法院依侵害情節，以每人每一事件新台幣500元以上、2萬元以下計算，向張淵翔及基隆市政府求償。（編輯：戴光育）1140513