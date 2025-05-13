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張淵翔涉洩個資 議員遞國賠請求書、謝國樑收下

2025/5/13 12:36（5/13 13:32 更新）
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前基隆市府民政處長張淵翔涉非法利用戶政系統查個資助罷免遭羈押，民進黨基隆市議員吳驊珈（前左）13日質詢時，指市府帶頭違反個資法，她代表安樂區市民，將國賠請求書遞給市長謝國樑（前右）。中央社記者王朝鈺攝 114年5月13日
前基隆市府民政處長張淵翔涉非法利用戶政系統查個資助罷免遭羈押，民進黨基隆市議員吳驊珈（前左）13日質詢時，指市府帶頭違反個資法，她代表安樂區市民，將國賠請求書遞給市長謝國樑（前右）。中央社記者王朝鈺攝 114年5月13日
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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）前基隆市民政處長張淵翔涉非法用戶政系統查個資助罷免遭羈押，民進黨基市議員吳驊珈今天質詢時代表安樂區市民，將國賠請求書遞交基隆市長謝國樑，謝國樑收下請求書。

基隆市議會今天開議針對基隆市政府施政總檢討，吳驊珈質詢指出，張淵翔坦承利用職務之便，使用戶政系統查詢個資協助罷免，已是板上釘釘的事實，謝國樑昨天講了一堆，卻沒有任何承擔責任的作為，只會讓市民對市府團隊失去信任，談何施政，「市長，你的肩膀在哪裡？拿出你的肩膀」。

吳驊珈表示，基隆市政府涉帶頭違反個人資料保護法，造成市民權益受損，她代表基隆市安樂區市民，向市府提出國家賠償，歡迎市民到她的服務處，她會協助依法向市府提出國賠，也希望謝國樑拿出肩膀負起責任，給予市民應有的賠償。

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對此，謝國樑指出，尊重議員的質詢。

律師蔡家豪表示，張淵翔及基隆市政府恐面臨被害民眾求償，即便受害民眾無法證明損害額度，法院可依據個資法第28條第3項規定，如被害人不易或不能證明實際損害額時，得請求法院依侵害情節，以每人每一事件新台幣500元以上、2萬元以下計算，向張淵翔及基隆市政府求償。（編輯：戴光育）1140513

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