張淵翔涉洩個資助罷免 謝國樑鞠躬道歉：不應該[影]

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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）前基隆市政府民政處長張淵翔疑涉非法利用戶政系統查個人資料助罷免遭羈押，基隆市長謝國樑今天在基隆市議會，向市民鞠躬道歉表示，張淵翔非常不應該，他非常驚訝、難過。

他說，後來才了解張淵翔涉案，張淵翔非常不應該（這樣做）。當時媒體有很多討論，包括他是否涉案、案情是否會向上發展等，基市府要釐清市府人員涉案程度，包括2名戶政事務所主任交保，但都已決定要離職。

謝國樑表示，市府的確有些督導不周，他很願意在民主進步黨籍基隆市議員鄭文婷質詢時，向鄭文婷、議會、全體市民，為張淵翔及戶政人員不當使用個資，一鞠躬表達深切道歉。

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他說，案件起訴後他會表達更多歉意，並做到一些事，讓市民對（公務人員）行使公務能有更多信心，真的很抱歉。

鄭文婷表示，謝國樑終於願向市民道歉，相信市民會感到欣慰，這是負責任的政府最起碼該做的事，也期待市府不再有類似情況發生。透過謝國樑道歉，她相信市府會有更多反省，不至於再發生類似情況。（編輯：李明宗）1140527