涉抄黨員名冊製罷免連署書 國民黨9台中黨工3萬交保

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（中央社記者蘇木春台中27日電）中檢偵辦台中立委罷免提案涉幽靈連署案，昨天再帶回9名國民黨黨工，經調查認定涉嫌協助抄錄黨員名冊，並製成罷免連署書，複訊後依偽造文書罪嫌，諭知各以3萬元交保。

台中地檢署今天表示，檢方指揮調查局台中市調查處，26日帶回國民黨台中市黨部9名黨工調查，複訊後認定9人涉偽造文書罪嫌重大，但無羈押必要，諭知各以新台幣3萬元交保。

民進黨立委蔡其昌、何欣純，以及國民黨立委顏寬恒、廖偉翔與黃健豪罷免案遭質疑涉幽靈連署，台中地檢署首波2日指揮法務部調查局台中市調查處等單位，搜索台中多區與彰化縣和美鎮等涉嫌人住居所、辦公處所及政黨地方黨部共8處，也約談罷藍團體6人，共帶回19人。

全案經檢方複訊後，認定國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍2人，涉嫌刑法偽造文書、個人資料保護法非法利用個資、公職人員選舉罷免法未經同意偽造、假冒提議等罪犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准；另有6名幹部以10萬元至20萬元不等金額交保候傳，限制出境出海，其餘人請回。

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罷藍部分，檢方約談3嫌疑人、3證人到案說明，訊後諭知請回。

檢方昨天再進行第二波行動，帶回國民黨9名黨工偵辦，經調查認定涉嫌協助抄錄黨員名冊，並製成罷免連署書，全案檢方仍持續擴大偵辦釐清。（編輯：陳仁華）1140527