新北檢偵辦罷免提議涉偽造文書 國民黨6人交保

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）檢調昨天約談中國國民黨新北市黨部與部分區黨部人員等，台灣新北地方檢察署今天表示，檢察官偵辦罷免提議涉偽造文書案等，林姓被告等6人訊後諭令新台幣5萬元到10萬元交保。

新北檢偵辦罷免立法委員提議涉不實連署案，國民黨新北市黨部書記長陳貞容4月29日移送新北檢複訊後，新北檢向台灣新北地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢調22日擴大偵辦，約談國民黨新北市黨部與部分區黨部人員，之後移送檢方複訊。

新北檢上午表示，經檢察官複訊，諭令楊姓被告8萬元交保、盧姓被告5萬元交保、林姓被告10萬元交保，而郭姓、許姓及黃姓被告各5萬元交保。

據國民黨新北市黨部統計，土城三峽區黨部楊姓執行長、樹林鶯歌區黨部盧姓前執行長、新北市黨部林姓書記及郭姓書記、蘆洲區黨部許姓執行長、五股泰山林口區黨部黃姓執行長都遭約談。

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另外，中和區黨部林姓執行長因病隔離中，手機遭檢調沒入，被要求康復後前往應訊。

國民黨新北市黨部主任委員黃志雄昨天說，尊重司法調查，但依偵辦對象分析，懷疑有政治動機，企圖造成寒蟬效應，降低各區黨部動力。（編輯：戴光育/李明宗）1140523