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童子瑋批基隆市政不彰 謝國樑：已2次民意認證績效

2025/5/8 17:24（5/8 17:52 更新）
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民進黨籍基隆市議長童子瑋說，國民黨的基隆市政口碑已淪笑柄。市長謝國樑（右）8日參訪新北市捷運工程局時回應，他歷經市長選舉當選、遭罷免未過關的2次民意的認證，這些認證足以給外界參考他的工作績效。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 114年5月8日
民進黨籍基隆市議長童子瑋說，國民黨的基隆市政口碑已淪笑柄。市長謝國樑（右）8日參訪新北市捷運工程局時回應，他歷經市長選舉當選、遭罷免未過關的2次民意的認證，這些認證足以給外界參考他的工作績效。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 114年5月8日
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（中央社記者沈如峰基隆8日電）基隆市府官員涉嫌非法利用戶政系統個資、協助罷免民進黨籍市議員連署。民進黨籍基隆市議長童子瑋說，國民黨的市政成效不彰、口碑已淪笑柄。

基隆市長謝國樑今天回應，他歷經市長選舉當選、遭罷免未過關的2次民意的認證，認證足以給外界參考他的工作績效。

前基隆市政府民政處長張淵翔，涉非法利用戶政系統查個資助罷免，遭羈押禁見；市政顧問謝偉仁也被檢方諭令新台幣15萬元交保。檢調也查出，張淵翔曾加入國民黨基隆市黨部主委吳國勝在微信成立的「勝之群組」協助罷免，並疑洩個資。

童子瑋昨天在臉書（Facebook）說，2022年選完以後，國民黨有市長也有立委，但從國民黨上任以來，風波就是一波接一波。從市長就任開始，花大錢送電動機車到現在成效不彰，颱風災情放著半年延宕，現在到影響未來基隆發展的捷運工程，也看不出在協助基隆，反而更像倒幫雙北。

童子瑋指出，連民政處長都能因為罷免案涉及偽造文書和非法查個資，變成法院認證的被告。這些事情的發生，如果只是一兩件，那還可以說是個案跟巧合，可是每次問題都繞回同一批人、同一個團隊，那問題的原因，除了是國民黨以外，還能是什麼？

童子瑋認為，現在的基隆雖然「聲量很高」，卻是因為一樁樁令人搖頭的新聞，成了大家茶餘飯後的笑柄。這種話題「核心」的位置，要讓市民怎麼喜愛這座城市？國民黨這樣的市政口碑，又怎麼讓市民哪天才能說勇敢說出「我是基隆人」？

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謝國樑今天前往新北市捷運工程局參訪時表示，他並沒有加入「勝之群組」，也不了解運作情況，其他部分針對檢調偵辦都尊重相關單位；他要再次說明「如果有需要我的地方，我會來積極協助」。

針對童子瑋的說法，謝國樑回應，2022年他經歷投票，透過選民的認證到基隆市政府工作，去年他再次經過民意的認證與投票行為（指遭罷免但未通過），任何人的意見都尊重，最重要的還是選民所投下神聖的一票，選民的意向最可以給大家參考市府團隊工作的績效。（編輯：張銘坤）1140508

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