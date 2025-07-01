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FEniX李承隆發單曲 成員嘴硬不探班還是全現身

2025/7/1 18:41（7/1 19:01 更新）
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FEniX成員李承隆首支個人單曲「沒有情人的情歌」MV正式上架，這首歌曲已在演唱會上首度曝光，甚至讓不少粉絲聽到落淚。（華納音樂提供） 中央社記者陳怡璇傳真 114年7月1日
FEniX成員李承隆首支個人單曲「沒有情人的情歌」MV正式上架，這首歌曲已在演唱會上首度曝光，甚至讓不少粉絲聽到落淚。（華納音樂提供） 中央社記者陳怡璇傳真 114年7月1日
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（中央社記者陳怡璇台北1日電）FEniX成員李承隆個人單曲在日前演唱會曝光過後，今天正式上架，是老闆詹仁雄說「唱得上去就發」；原本說不會到現場探班的成員，一個個現身，立刻被「抓包」。

唱片公司今以新聞稿表示，FEniX成員李承隆首支個人單曲「沒有情人的情歌」MV正式上架！這首歌曲已在今年TICC舉辦的演唱會上首度曝光。

李承隆坦言這次獨自面對作品，難免感到些許緊張。不過在拍攝MV時，原本說不會來的團員們卻一個接一個現身探班，他笑說：「拍攝時看到浦洋的頭從窗戶慢慢探出來想偷看，馬上就被我發現。」

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李承隆回憶，自己在Demo階段就非常喜歡這首歌，向老闆詹仁雄爭取發行也獲得爽快回應：「唱得上去就發！」這首歌最高音達到E5之高，超高音域加上情緒演繹相當難唱，但李承隆表示自己錄音當天狀況極佳，這首歌的誕生就是命中注定。

李承隆說，這首歌在講述一個失去情人的孤獨者內心的情感轉折，富有故事性的起承轉合，讓李承隆在揣摩歌曲層次時卡關了一陣子，在高音處理與情緒拿捏上下足功夫，雖然演唱過程極為耗力，卻也讓他收穫滿滿，非常滿足。（編輯：張銘坤）1140701

詹仁雄
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