天安門閱兵李在明是否出席 韓國：韓中雙方溝通中

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（中央社記者廖禹揚首爾2日專電）中國9月3日將在北京天安門廣場舉行紀念第二次世界大戰暨抗日戰爭勝利80週年大會及閱兵式，媒體報導中方也探詢韓國總統李在明能否出席。韓國總統辦公室對此表示，韓中雙方正在溝通中，保留可能性。

韓聯社引述外交消息人士報導，中國政府近期透過多種機會詢問李在明出席閱兵式的可能性，但尚未發出正式邀請。根據日本媒體報導，中方也打算邀請美國總統川普。

對此，韓國總統辦公室今天證實，韓中雙方正就李在明出席第二次世界大戰暨抗日戰爭勝利80週年大會一事進行溝通，但目前不方便公開透過外交管道進行的具體溝通內容，將「視各種狀況考慮」，並坦言「要考慮的事項很多」。

中國駐韓大使館對韓聯社表示，韓國領導人過去也曾參與70週年活動，效果很好，中方這次也歡迎韓國領導人出席活動。

不過，從韓國的立場來看，上次總統代表出席中國的第二次世界大戰既抗日戰爭勝利紀念活動，「效果」可沒有中國所說的好。

前韓國總統朴槿惠曾在任內的2015年，不顧美國在內的西方國家反對，出席中國第二次世界大戰暨抗日戰爭勝利70週年大會，希望改善韓中關係，使中國可以在北韓核武問題上採取實際行動，但結果中國不僅沒有採取行動，韓中關係還因為駐韓美軍設置反飛彈系統終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）問題降至冰點。

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新上任的李在明政府標榜「實用外交」，採取有利韓國國家利益的外交政策，有意改善與中國的關係，但在美中角力愈發白熱化的狀況下，參加有著展示軍事能力性質的閱兵活動，可能對以韓美同盟為基礎的韓國外交帶來負面影響，前總統朴槿惠的經驗也可能成為參考之一。

此外，韓國與中國外交部1日在首爾舉行局長級會議，就10月底將於南韓慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會商議相關合作方案，韓國外交部轉述，雙方在會中同意藉APEC峰會機會持續發展韓中關係。媒體推測，會中可能論及中國國家主席習近平訪韓舉行峰會，以及李在明訪中的議題。（編輯：高照芬）1140702