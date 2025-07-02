總統接見國際科展代表團 盼為創新發展注入更多能量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北2日電）總統賴清德今天接見國際科學展覽會代表團，他期盼學生們繼續秉持科學研究的精神，在不同的領域發光發熱，為台灣的創新與發展注入更多的能量。

總統下午在總統府秘書長潘孟安陪同下，接見參加2025年各國國際科學展覽會代表團致詞表示，首先歡迎代表團的師生們來到總統府，更要恭喜代表團在台灣國際科學展覽會中脫穎而出，代表台灣參與各國國際科學展覽。

總統提到，科教館每一年舉辦的台灣國際科學展覽會是科學教育界一年一度的盛會，在教育部支持下，今年選派29件作品、50名學生參與在美國、加拿大、義大利等國家舉辦的10國國際科學展覽活動。這些學生的表現非常亮眼，於美國國際科技展覽會中，在微生物學、化學、動物以及環境工程學等學科獲得大會獎的殊榮。

除此之外，總統表示，化學及數學學科作品，更是獲得美國化學學會以及美國數學協會的肯定。另外，在義大利科學博覽會、突尼西亞國際工程與科技節，還有加拿大科學展覽會等，代表團也在數學、生物、化學等領域獲獎，展現台灣科學研究的實力。總統給予獲獎學生掌聲鼓勵，直說「不容易」。

總統指出，科學素養的精神，在於探索未知、理解未知、解決問題，今年有參賽的學生以耐鹽菌以及浮游生物為研究主題，在有限的資源下進行研究。也有學生開發有機化合物感測器或AI預警模型，希望解決工業發展以及海域離岸流的潛在危害，這些都令人驚豔。

總統希望每名學生都能發揮專才，也鼓勵更多學生參與科學研究，因此，政府投注了更多的經費支持，今年的台灣國際科學博覽會共有29個國家參與，也是歷年最多。

總統說明，為讓台灣的年輕人有更多的機會參與國際交流活動，今年政府推出青年百億海外圓夢基金計畫，第一梯次已經有700名獲選青年將前往5大洲、40多個國家追求夢想，這項4年計畫，對象是15歲到30歲的青年，他要鼓勵學生們接下來可以把握機會參加。

透過 Google News 追蹤中央社

總統解釋，推動這項計畫是希望大家繼續走向世界，持續懷抱著對科學的熱情，並且根據自己的夢想寫出計畫，讓政府幫助圓夢，「夢想由你們來做，舞台由政府來搭」，這就是青年百億海外圓夢基金計畫背後的精神。

總統期盼學生們繼續秉持科學研究的精神，在不同的領域發光發熱，為台灣的創新與發展注入更多的能量。（編輯：張若瑤）1140702