罷藍委團體7/5辦雙北車掃與晚會 籲罷免成功護台灣

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（中央社記者高華謙台北2日電）24個國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案將在7月26日投票。雙北罷免藍委團體與反共護台志工聯盟宣布，7月5日將在雙北舉行機車車掃與公民晚會，宣揚罷免訴求，不只要罷免立委，也要守護台灣民主自由與主權。

反共護台志工聯盟今天舉行「雙北串騎青鳥冬鹿&罷免是愛反共護台晚會」聯合記者會。

反共護台志工聯盟3號志工、前聯電董事長曹興誠表示，因國民黨立委親共賣台、違背職務，他們才提出大罷免訴求，距離7月26日罷免投票剩不到1個月，希望能讓大家了解這次罷免主要訴求在於保衛台灣主權、對抗中共侵略。

雙北大罷罷團代表「伊碇罷」指出，7月5日週六將展開大型機車車掃串連行動「雙北串騎青鳥冬鹿」，當天晚上會在台北市的濟南路舉辦「罷免是愛反共護台」公民晚會，兩場行動一靜一動，象徵台灣公民社會雙重回應，不只要罷免立委，也要守護台灣民主自由與主權。

「伊碇罷」表示，機車車掃分為兩條線，台北線從新北市汐止區出發，再到台北市港湖、中山北松山、松信、大安、文山；新北線則從淡水、泰山、林口等地多點出發，再到板橋、中和、永和、新店。兩條線最後會在景美捷運站附近合體，再沿羅斯福路前進，抵達濟南路「罷免是愛反共護台」晚會現場。

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「伊碇罷」指出，車掃活動主打口號為「青鳥再現，紅委不見」，每一區路線由各罷團在社群平台公布，歡迎支持者揮手加油，參與民眾也要遵守交通規則，不爭先恐後、也不搶道，車隊後方會有補給與壓隊車，確保大家平安歡樂參與。

針對「罷免是愛反共護台」公民晚會，反共護台志工聯盟發言人莫莉表示，當天除了參與的12個罷免團體外，也邀請花蓮退休老師「葉霸」、導演林正盛等人出席；此外，7月11日雲林縣、7月12日桃園市、7月18日台中市、7月19日新竹市、7月20日花蓮都會有相關晚會活動。（編輯：翟思嘉）1140702