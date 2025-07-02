達賴喇嘛宣布延續轉世 北京稱必須遵守中國法規

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（中央社台北2日電）達賴喇嘛今天宣布將延續轉世制度，並指定唯一有權認定轉世靈童的單位。中國外交部下午回應稱，達賴喇嘛的轉世靈童必須遵守中國法律法規以及宗教儀軌和歷史定制，在中國境內產生。

據路透社，中國宣稱其領導人有權批准達賴喇嘛的繼任者，並稱早在1793年清朝時期就已舉行從「金瓶掣簽」中抽出轉世靈童名字的選拔儀式。

在達賴喇嘛宣布將延續轉世制度數小時後，中國外交部2日下午重申，轉世靈童必須由中國批准。

中國外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，達賴喇嘛的轉世靈童必須遵守中國法律法規，並遵守宗教儀軌和歷史定制。

中國大陸媒體迄今未報導中國外交部上述回應。

中國駐俄羅斯大使張漢暉1日在「俄羅斯報」發表題為「達賴轉世問題不容操弄，西藏發展前景必然光明」的署名文章，預先表明中共的立場。

這篇文章宣稱，近一段時間以來，達賴集團持續炒作達賴轉世問題，拋出所謂「達賴自主轉世」、「轉世到自由國度」等歪理謬論，企圖誤導國際社會認知。

文章並稱，作為中國藏傳佛教獨創的宗教傳承繼位制度，活佛轉世制度歷經700多年發展演變，形成「中國國內尋訪、金瓶掣簽、報請中央政府批准」等一整套嚴謹而又嚴密的宗教儀軌和歷史定制。達賴喇嘛轉世已被數百年歷史定制和法律法規明確界定，深深根植於中國中央政府依法管理之中，絕非個人或特定集團可以操弄的事項。

這篇文章說，早在16世紀晚期，明朝中央政府便首次對達賴喇嘛系統予以正式封賜。清朝建立後，中央政府更加完善了對藏區事務的管理。1653年，五世達賴喇嘛獲得清政府冊封，1793年「欽定藏內善後章程」以國家法規形式確立了包括金瓶掣簽在內的重要制度，確保了大活佛轉世的合法性與公信力，「達賴喇嘛的最終認定權明確屬於中央政府」。十四世達賴喇嘛本人，也是根據歷史定制，報經當時的中國國民政府批准繼任。

文章最後稱，歷史上，藏傳佛教包括達賴、班禪在內有重要影響的活佛都是降生在中國境內，這是宗教界和廣大信眾普遍認同的歷史習慣，國內尋訪已經成為活佛轉世必須堅持的重要原則。西藏事務純屬中國內政，關乎中國核心利益，不容任何外部勢力干涉，中方反對任何妄圖危害西藏安全、破壞西藏穩定的分裂行徑。

路透社今天報導提到，許多藏人對中國在轉世靈童選拔過程中扮演的角色表示懷疑。

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達賴喇嘛表示，拒絕宗教的中國共產黨「干涉喇嘛轉世制度，更何況是達賴喇嘛的轉世制度」是不恰當的。他並在自己的新書「為無聲者發聲」（Voice for the Voiceless，暫譯）首次呼籲，藏人不要接受任何人，包括中華人民共和國出於政治目的而選擇的候選人。

報導也提到，1995年，北京任命堅贊諾布為第十一世班禪喇嘛，即藏傳佛教的第二位最高喇嘛。在此之前，達賴喇嘛宣布自己選定的班禪轉世靈童是一名6歲男孩，但該男孩被當局帶走，從公眾視野中消失。（編輯：楊昇儒/邱國強）1140702